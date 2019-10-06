Любовный гороскоп на сегодня 6 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 6 октября 2019 Овен

В этот день вам будет доставлять удовольствие шокировать вашего любимого человека, причем любым доступным вам способом. В принципе, ему и самому будет нравиться шокироваться, разве что слишком серьезные эксперименты над его психикой ставить не надо: его инфаркт вам, пожалуй, не нужен.





Любовный гороскоп на 6 октября 2019 Телец

Безвыходных ситуаций не бывает, бывают неприятные выходы и решения. Как говорит народный фольклор, даже если тебя съели, у тебя всё равно остаётся два выхода. Ваша задача сегодня – найти наименее неприятный выход из создавшейся у вас с вашим любимым человеком ситуации. Он есть, это точно!





Хороший день для того, чтобы завязать новые перспективные знакомства с привлекательными представителями противоположного пола. Построить им глазки, поулыбаться, очаровать, околдовать… В общем, все то, что вы умеете плюс еще немного эксперимента. Он-то и сделает вас неповторимым.В этот день вам захочется постоянно отвлекаться на что-то непринципиально важное, забывая о своей главной цели в отношениях с вашим любимым человеком. Конечно, идя по дороге, очень здорово собирать цветы и любоваться пейзажами, однако до цели всё же дойти тоже стоит в итоге.В этот день велика вероятность конфликта вашего любимого человека с вашими родителями. Вполне возможно, он будет заочным, то есть кому-то что-то не понравится исключительно исходя из ваших рассказов. Однако недовольства какой-либо из сторон не избежать. Придётся вам всех мирить…Мысли о семье будут сегодня доминировать для вас в течение всего дня. Каждую минуту вашего существования вас будет беспокоить - как там дома, все ли сыты, всё ли в порядке? Вы зря беспокоитесь. Супруг, вероятнее всего, сможет в ваше отсутствие должным образом следить за домом. А вы сомневались?Сегодня вашему любимому человеку не захочется вам ничего объяснять, поэтому вам придётся всё додумывать самостоятельно. А додумывать придётся немало, ибо фантазия у вас богатая, а белых пятен в истории ваших отношений окажется более чем достаточно. Главное, не уйдите в фантазию с головой.В этот день вам непросто будет привлечь внимание вашего любимого человека к вашей скромной персоне. Он будет находить сотню других привлекательных объектов внимания, причем в независимости от вашей деятельности по воспрепятствованию данному процессу.Подходящий день для флирта посредством электронных помощников: мобильного телефона, интернета и даже микрофона, если вы придумаете, как его использовать для подобных целей. Сегодня техника – ваш лучший друг и главный помощник на пути к личному счастью.

Любовный гороскоп на 6 октября 2019 Козерог

Сегодня ваш любимый человек будет активно мешать вам в достижении вашей цели, причем непреднамеренно. У него просто нечаянно так получится, непроизвольно. Постарайтесь ему указать на его ошибку, это может весьма заметно изменить ситуацию в лучшую для вашего тандема сторону.



Любовный гороскоп на 6 октября 2019 Водолей

Этот день придется посвятить не самому приятному в мире общению — вам придется оправдываться. Неважно, делали ли вы что-либо предосудительное или нет — ваша вина будет объявлена очевидной и вам останется только признать ее и попытаться объяснить свое поведение. Удачи.



Любовный гороскоп на 6 октября 2019 Рыбы

Нынче семейным (или еще не совсем семейным) парам крайне не рекомендуются совместные поездки в автомобиле. Возможны самые разные варианты ситуаций и лишь один результат – вы поссоритесь и кто-то, возможно, даже попытается покинуть салон. Поезжайте, лучше в автобусе – в тесноте, да не в обиде.