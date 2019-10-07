Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Овен

Самый конец недели принесет новые встречи с теми людьми, которые давно исчезли из вашей жизни. Вы можете сочетать деловую активность и романтический шарм, а также воспользоваться теми возможностями, которых будет предостаточно во второй половине недели.





Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Телец

Вы можете соблазнить любого и мало кто устоит перед вашим очарованием. Если у вас есть постоянный партнер, стоит поберечь ваши отношения - не увлекайтесь любовными авантюрами.



Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Близнецы

Повезет только тем, кто настроен на серьезные и долгосрочные отношения. Не исключено получение предложения руки и сердца. Многим предстоят свадебные хлопоты, к которым стоит подготовиться заранее.



Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Рак

Успешная и насыщенная неделя принесет максимум плодов самым активным и творческим представителям этого знака. Романтическая сфера будет доминировать и там, где другие откажутся работать, вы сможете найти отличную мотивацию, связанную с чувствами. Не спешите признаваться в любви, внесите элемент игры в чувства.



Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Лев

Отличная неделя для тех, кто настроен продолжать ранее начатое и не затевать новых дел. Успех принесут проверенные способы влияния на ваше окружение. На этой неделе вероятно многообещающее знакомство в Интернете.



Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Дева

Проявляйте активность, действуйте в полную силу. Если речь - о романтической сфере, то не бойтесь заявить о своих чувствах или хотя бы намекните о них объекту своей любви. делайте первый шаг навстречу тому, к кому вы неравнодушны.



Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Весы

Неделя несет перемены и обновление в значимых для вас сферах. Вы можете неожиданно увлечься каким-то вопросом или человеком. Чувства могут ярко вспыхнуть, но поддерживать накал страстей будет сложно, хотя и интересно.



Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Скорпион

Неделя начнется с достаточно динамичного понедельника. Первая половина недели принесет долгожданные новости, но вторая потребует ответственности и способности быстро принимать решения, а также менять направление действий. Ориентируйтесь о обстоятельствам. В личных взаимоотношениях наступает пора делать выводы.



Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Стрелец

Повышенная эмоциональность сейчас может привести к перепадам настроения. Лучше подождать с выводами относительно мотивов поведения вашего партнера. Если чувствуете пробуксовку к романтических взаимоотношениях - не давите на свою вторую половинку. Все наладится уже в самое ближайшее время.





Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Козерог

Постарайтесь максимально использовать богатые возможности этой недели для саморекламы и продвижения своей деятельности. Ближайшее время вам придется заниматься рутиной, но у вас в запасе есть несколько дней, чтоб успеть начать то, на что вы возлагаете большие надежды. Если вы заняты творчеством - это время тоже подразумевает значительную активность. Романтическая сфера активно начнет проявлять себя ближе к выходным.



Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Водолей

Лучшая неделя месяца для того, чтоб обозначить свои ориентиры в любовной сфере и признаться себе в своих желаниях. Сейчас вы излучаете повышенную привлекательность для противоположного пола и этим надо воспользоваться. Конец недели принесет любопытные знакомства в Интернете. Не спешите делать выводы, но внимательно присматривайтесь.



Любовный гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года Рыбы

Наиболее важные встречи, переписку и переговоры постарайтесь назначить на первую половину недели. Если вы находитесь в поисках работы, то собеседования лучше проходить во вторник или среду. Первая половина недели также благоприятна и для покупки цифровой техники, мобильных телефонов и модемов.