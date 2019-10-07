Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Овна

Близкие и коллеги будут пытаться использовать вашу кипучую энергию в мирных целях. Стоит прислушаться к их рекомендациям и советам. В начале недели накопившиеся обиды потребуют срочного выяснения отношений. Откровенный разговор позволит снять камень с души.





Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Тельца

Всей вашей энергии может не хватить, чтобы перебороть сложности, риск которых высок на этой неделе. Нужно просто переждать и пережить. В понедельник и вторник сосредоточьтесь на получении новых знаний. Ведь тот, кто владеет информацией, – владеет миром.



Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Близнецов

Повышенное внимание к самому себе поможет выявить и искоренить некоторые недостатки, а их место заполнить сплошными достоинствами. В первый рабочий день зарядитесь оптимизмом и воспользуйтесь поддержкой свыше для осуществления планов.



Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Рака

Близкие чувствуют себя с вами как за каменной стеной – комфортно и защищенно. Но будьте осторожны, не ограничивайте их свободу. В начале недели найдите возможность провести день на открытом воздухе – это повысит расположение духа.



Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Льва

Отношения вдруг решили испортиться ни с того ни с сего. Не стоит надеяться, что все само собой наладится. Лучше спокойно во всем разобраться. В поисках истины, возможно, придется слегка поспорить с близкими или коллегами.



Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Девы

Увидев, как вы легко расправляетесь с трудностями, ваши соперники могут стать союзниками. В четверг и пятницу хорошее время, чтобы восполнить запас энергии. Любая физическая активность пойдет на пользу не только телу.



Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Весов

Ваши достижения в работе станут очевидными. Не теряйте возможность сменить ритм и стиль жизни, оставить какие-то трудновыполнимые бесполезные планы и перейти к тому, где можно достичь успеха.



Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Скорпиона

Вы получите важную для себя подсказку – где и что необходимо исправить, чтобы обрести уверенность. Важно не нарушать взятые на себя обязательства. Выходные – подходящее время, чтобы отправиться на прогулку.



Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Стрелеца

Обходя запреты, думайте о последствиях. Меняйте традиционный подход в делах на новый, но принимайте во внимание мнение окружающих. Постарайтесь сделать то, что постоянно откладываете.





Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Козерога

В вашей жизни появляется новая интрига и усиливается напряжение. Вам предстоят споры или срочная работа по преодолению внезапных проблем. Не протестуйте против необычных решений, даже если изначально они кажутся вам настоящей авантюрой.



Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Водолея

В своих действиях постарайтесь опираться на здравый смысл, по возможности исключив влияние эмоций. Могут благоприятно разрешиться какие-то противоречия, если вы сосредоточите на них свое внимание и приложите достаточные усилия.



Гороскоп на неделю с 7 октября по 13 октября 2019 года для Рыб

Попытайтесь навести порядок там, где царит хаос, разберите бумаги, очистите файлы, папки и почтовые ящики. В целом вас ждет спокойная неделя. Важные мероприятия отложите до следующего понедельника.