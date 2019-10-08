Любовный гороскоп на сегодня 8 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 8 октября 2019 Овен

Будьте аккуратны! Вполне возможно, что сегодня, когда вы откроете дверь, за ним притаится самое настоящее счастье! Поэтому прежде чем протянуть руку к дверной ручке, улыбнитесь и настройтесь на лучшее! И тогда это лучшее улыбнется вам через порог и, вытерев аккуратно ноги, войдет в вашу жизнь.





Любовный гороскоп на 8 октября 2019 Телец

Жалко, конечно, портить такую хорошую крышу, но ее лучше бы прибить гвоздями, на худой конец, привязать. Сегодня опасность ее лишиться приобретет угрожающий характер. (Влюбитесь вы, что ли?)





Сегодня вы выясните новые интригующие подробности о жизни вашего любимого человека. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы эти подробности не испортили вам дальнейшие отношения с вашей половинкой, ибо вероятность подобного развития событий, к сожалению, есть.Сегодня в ваших отношениях с вашим любимым человеком произойдёт что-то непонятное, необъяснимое и странное, что никакой логике, ни мужской, ни женской, понятно не будет. А потому придётся вам на время стать слепыми котятами и попробовать найти выход из ситуации на ощупь... или на запах.В этот день вероятность встретить человека вашей мечты для вас очень мала. Звезды в этом почти уверены, однако это не значит, что не надо сегодня хорошо выглядеть, когда выходите на улицу, ослепительно всем улыбаться и строить глазки представителям противоположного пола.Ваши отношения можно назвать лишь грустным словом «сосуществование». Вы терпите друг друга и с трудом сдерживаетесь, чтобы не высказать вашей половинке все то нелестное, что вы о ней думаете. Особенно заметно это будет сегодня. Этот период скоро кончится, нужно только потерпеть.Как вы обращаетесь к вашему любимому человеку? 2-3 нежных прозвища – и это все, наверняка. А ведь от имени вашей половинки можно придумать так много ласковых производных! Сегодня самый подходящий день для экспериментов подобного рода. Попробуйте!Сегодня вы услышите от вашего любимого человека то, чего услышать никак не ожидали. Он покажет себя с совершенно не знакомой вам стороны. Что может вас даже несколько испугать или хотя бы заставить насторожиться. Постарайтесь сделать максимум выводов из произошедшего.Сегодня вам очень захочется сострадания и душевного тепла со стороны представителя противоположного пола. Даже если ваше желание сбудется, не спешите в вашего избавителя влюбляться. Это замечательное чувство может стать в будущем причиной очень многих проблем как у вас, так и у него.

Любовный гороскоп на 8 октября 2019 Козерог

В этот день вам ни в коем случае нельзя забывать о том, что ваш любимый человек – личность самостоятельная и самобытная, поэтому вы не имеете право ограничивать каким бы то ни было образом его свободу и заставлять его поступать так или иначе, согласно вашим представлениям о правильности и неправильности поступков.



Любовный гороскоп на 8 октября 2019 Водолей

Вы склонны считать неразрешимой проблему, которая таковой вовсе не является. Не стоит отравлять себе жизнь пустыми переживаниями, а то как бы судьба не подбросила вам реальный повод для расстройства.



Любовный гороскоп на 8 октября 2019 Рыбы

Сегодня вы поймете, насколько серьезны намерения вашего любимого человека относительно вас. Вполне возможно, именно в этот день он признается вам в любви, сделает предложение или намекнет на то, что хотел бы от вас ребенка. Постарайтесь воспринять это все радостно и адекватно.