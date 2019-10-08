Гороскоп на 8 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 8 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 08.10.2019 - 10-11 лунный день.

Луна в знаке зодиака 08.10.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 8 октября 2019 Овен

Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам просто необходимо вырваться из атмосферы серьезности, стремящейся вас поглотить.





Сегодня вы можете позволить себе быть несколько старомодным. Это добавит вам неповторимого обаяния, и позволит сломать возрастной барьер при общении с малознакомыми людьми.Живите этим конкретным днем, он будет достаточно интересен, чтобы не было необходимости скучая строить планы на будущее или, того хуже, предаваться размышлениям о тщете всего сущего.Состояние вашего здоровья зависит исключительно от вас самого, и, следовательно, если оно вам не совсем безразлично, пора уделить ему некоторое внимание. Да здравствует профилактика!Если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.Люди, которых вы считали своими друзьями, могут неожиданно подвести вас, причем именно тогда, когда вы будете очень нуждаться в их поддержке. Отвлечься от грустных мыслей и справиться со своими переживаниями вам поможет работа. Но нет худа без добра: вы сумеете, наконец, решить давно висящую мертвым грузом проблему.Не стоит сегодня пренебрегать деловыми обязанностями. Даже если все вокруг этим занимаются. И уж тем более не стоит попадать под влияние общественного мнения. Посудите сами: что оно вам? Вы же взрослый серьёзный человек, способный отлично справляться в одиночку!Не стоит сегодня кипятиться и взрываться из-за пустяков, успокойтесь, вы сейчас слишком взволнованы и взбудоражены. Правда, честно говоря, с вами это часто бывает, причем зачастую вы не знаете причины своего поведения. Пора уже научиться контролировать свои эмоции, тем более если они мешают успешному ведению дел.Сегодня ваши партнеры с трудом будут понимать, чего вы от них хотите и ждете, поэтому вам не следует бояться их возможно неадекватных реакций, а, напротив, радоваться им, ибо каждая дает возможность поступить нестандартно и повернуть ситуацию в свою пользу.Многие деловые задачи вы сможете прекрасно решить благодаря удачному партнерству, договор о котором вы имеете неплохие шансы заключить именно сегодня. Все переговоры, начатые в этот день, закончатся в кротчайшие сроки, и вы сможете уже скоро вздохнуть с облегчением.

Гороскоп на 8 октября 2019 Водолей

Если вы не имели счастья раньше почувствовать все прелести жизни «в стеклянных стенах», то сегодня вы можете ощутить себя на месте героев какого-нибудь телешоу, потому что ваше начальство будет следить за вами просто сверхбдительно. Осталось только узнать причину такого поведения.



Гороскоп на 8 октября 2019 Рыбы

Сегодня вы будете слишком придирчивы и к себе, и к окружающим вас людям. Кое-кому такое ваше поведение не понравится, даже если вы будете целиком и полностью правы во всех замечаниях, что ему сделаете. Будьте более вежливы, аккуратнее подбирайте слова, если хотите сделать кому-то замечание. А лучше — вообще не приставайте.