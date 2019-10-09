Любовный гороскоп на сегодня 9 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 9 октября 2019 Овен

В этот день вашему любимому человеку будет непросто вам доказать всю вашу замечательность, неповторимость и уникальность в этом мире. Почему-то с завидным упорством вы не будете ему верить, причем кокетства в вашем поведении будет по минимуму.





Любовный гороскоп на 9 октября 2019 Телец

Сегодня благоприятный день для внесения изменений в ваши отношения. Изменений любого рода: от введения в ваш лексикон слова «люблю» до финального хлопанья дверьми. Если вы считаете, что стоите на пороге какого-то нового этапа в жизни вашего тандема – сегодня самый подходящий день для того, чтобы этот порог переступить.





На семейном фронте сегодня без перемен - дети сыты, муж (жена) доволен, свекровь (или тёща) далеко и в пределах видимости не наблюдается. Лучшее времяпровождение для обоих - вместе помыть посуду и убраться в доме, ибо ничто так не сближает людей, как совместные действия в одном направлении. Мир спасут красота и чистота!Не ожидайте от этого дня слишком многого. Особенно в плане любви и всего, что касается вашего любимого человека. Скорее всего, разочарований в данной области вам сегодня не избежать, поэтому звезды советуют готовиться к худшему, и если это худшее не наступит, это будет для вас очень приятным сюрпризом!Сегодня ваш любимый человек окажет вам неожиданную поддержку в области, в которой, как вы думали, он совершенно не разбирается и разбираться никогда не будет. К счастью, такое мнение окажется ошибочным, и вы не раз и не два возблагодарите за это судьбу.Не торопитесь давать обещания! Слово потом держать придется, а вот желание это делать скорее всего пропадет. Сами понимаете, к чему это может привести в ваших отношениях. Так что если с вас что-то требуют, лучше мягко, но решительно скажите «нет».Даже если вы уже давно не ребёнок, что-то детское в вас осталось. И сегодня оно проснется в вас и заявит о себе во всю мощь своего детского, но не тихого голоса. Придётся уделить ему должное внимание - как вам, так и вашему любимому человеку, иначе может подняться самый настоящий бунт.Сегодня звезды рекомендуют вам получать удовольствие от каждой минуты, проведенной вместе. Да, в выходной их будет довольно много, но даже то. чего много, имеет неприятное свойство заканчиваться. Берегите ваше счастье, не позволяйте ему пройти мимо вас незаметно.Неприятности на работе не дадут вам в этот день как следует расслабиться в кругу семьи. Однако звёзды не советуют вам приносить вечером с собой негативную информацию домой. Будьте терпеливы и предупредительны. У всех могут быть проблемы, и если каждый будет выплёскивать их на окружающих, начнётся третья мировая война.Посвятите этот день просмотру ваших совместных фотографий. Это позволит вам не только вспомнить атмосферу вашего счастливого прошлого, но и понять, чего вам не хватает в настоящем. Кстати, самую удачную можете сделать заставкой для рабочего стола: вашему любимому человеку это будет приятно.

Любовный гороскоп на 9 октября 2019 Водолей

Благоприятный день для совместных танцев. Причём даже не обязательно медленных и романтичных. Энергичный рок-н-ролл или разудалая полька тоже пойдут вам на пользу. Главное и самое сложное – найти музыку, время и место, а остальное приложится без затруднений.



Любовный гороскоп на 9 октября 2019 Рыбы

В этот день вам будет непросто решиться на то, чтобы рассказать о своих тревогах вашему любимому человеку. Однако стоит поверить в то, что ему действительно важно, что с вами происходит, а потому обязательно поделитесь с ним тем, что вас волнует и гнетёт.