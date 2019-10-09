Гороскоп на 9 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 9 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 9 октября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 09.10.2019 - 11-12 лунный день.
Луна в знаке зодиака 09.10.2019 - Луна в Водолее.
Гороскоп на 9 октября 2019 Овен
От вашего отношения к делу сегодня будет зависеть очень и очень многое, так что гоните прочь мрачные мысли о жизненной неопределённости и безысходности! Это абсолютно не в вашем духе. Кроме этого, не в ваших же интересах пускать на самотек дела, иначе потом вы рискуете потерять хорошие деньги.
Нынче вам придется потратить немало времени на поиски чего-то важного. В процессе вам наверняка не раз придет в голову мысль, что имеет смысл несколько более рационально организовывать пространство вокруг себя, дабы подобные подвиги приходилось повторять пореже. Жаль, но далее намерений дело не пойдет.
Гороскоп на 9 октября 2019 Близнецы
Сегодня вам может оказаться непросто собраться с собственными мыслями. Соберитесь с чужими, только выберите кого-нибудь, чьи мысли вам не очень неприятны.
Гороскоп на 9 октября 2019 Рак
Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что, если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы.
Гороскоп на 9 октября 2019 Лев
Сегодня вам трудно будет найти общий язык с коллегами: то ли они проявят непонятливость, то ли вы окажетесь не особенно приветливы. Возможно, с этим и можно что-то сделать, но получится вряд ли — просто перенесите обсуждение каких бы то ни было проблем на другой день.
Гороскоп на 9 октября 2019 Дева
Сегодня не очень удачно сложатся контакты с зарубежными партнёрами, поэтому не особо рассчитывайте на хороший тыл. В любом начатом сегодня деле следует рассчитывать только на себя, а потом уже брать во внимание ту помощь, которую вам смогут оказать ваши компаньоны.
Гороскоп на 9 октября 2019 Весы
Каждая маленькая победа будет только укреплять вашу уверенность в себе. Вы сможете гордиться собой не просто потому, что вы любите тешить своё самолюбие, а потому что эти небольшие успехи лишь устилают путь к настоящему триумфу. Теперь подумайте о том, что человека украшает скромность.
Гороскоп на 9 октября 2019 Скорпион
Не спешите сегодня сразу пытаться покорить Эверест, как это делает кто-то из ваших сослуживцев. Значит, он к этому на данном этапе готов лучше, чем вы. Если вы сейчас тоже бросите все и рванете за ним, вовсе не факт, что потом вы не откатитесь назад гораздо дальше теперешних позиций.
Гороскоп на 9 октября 2019 Стрелец
Сегодня вам представится возможность начать работать над одним очень важным делом. Однако перед тем как взяться за него, реально оцените свои силы, и коль скоро вы почувствуете, что полны решимости, смело двигайтесь вперед. Только потом уже, что бы ни случилось, не теряйте этой веры в себя.
Гороскоп на 9 октября 2019 Козерог
Если до этого вас обходили вниманием, то сегодня начальство наконец-то даст вам шанс проявить себя. Для этого вам, как ни странно, не придется прикладывать особых усилий, всё сложится самым лучшим образом и при этом почти само собой. Вам потребуется лишь чуть-чуть смекалки и делового чутья.
Гороскоп на 9 октября 2019 Водолей
Все ваши мысли сегодня следует сконцентрировать на задаче повешения конкурентоспособности. Если можете мыслить в масштабах компании — думайте об этом. Если нет — размышляйте о себе самом. К вечеру должно осенить.
Гороскоп на 9 октября 2019 Рыбы
Сегодня вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться. Не стоит оказываться, хуже чем было вы не сделаете, а справившись, заслужите репутацию незаменимого человека.