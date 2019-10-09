Гороскоп на 9 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 9 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 09.10.2019 - 11-12 лунный день.

Луна в знаке зодиака 09.10.2019 - Луна в Водолее.





Гороскоп на 9 октября 2019 Овен

От вашего отношения к делу сегодня будет зависеть очень и очень многое, так что гоните прочь мрачные мысли о жизненной неопределённости и безысходности! Это абсолютно не в вашем духе. Кроме этого, не в ваших же интересах пускать на самотек дела, иначе потом вы рискуете потерять хорошие деньги.





Нынче вам придется потратить немало времени на поиски чего-то важного. В процессе вам наверняка не раз придет в голову мысль, что имеет смысл несколько более рационально организовывать пространство вокруг себя, дабы подобные подвиги приходилось повторять пореже. Жаль, но далее намерений дело не пойдет.Сегодня вам может оказаться непросто собраться с собственными мыслями. Соберитесь с чужими, только выберите кого-нибудь, чьи мысли вам не очень неприятны.Сегодня с вами никто не станет соглашаться, и в основном потому, что вы будете целиком и полностью правы. Так что, если вдруг не встретите на своем пути сопротивления, стоит задуматься, а все ли вы делаете так, как следовало бы.Сегодня вам трудно будет найти общий язык с коллегами: то ли они проявят непонятливость, то ли вы окажетесь не особенно приветливы. Возможно, с этим и можно что-то сделать, но получится вряд ли — просто перенесите обсуждение каких бы то ни было проблем на другой день.Сегодня не очень удачно сложатся контакты с зарубежными партнёрами, поэтому не особо рассчитывайте на хороший тыл. В любом начатом сегодня деле следует рассчитывать только на себя, а потом уже брать во внимание ту помощь, которую вам смогут оказать ваши компаньоны.Каждая маленькая победа будет только укреплять вашу уверенность в себе. Вы сможете гордиться собой не просто потому, что вы любите тешить своё самолюбие, а потому что эти небольшие успехи лишь устилают путь к настоящему триумфу. Теперь подумайте о том, что человека украшает скромность.Не спешите сегодня сразу пытаться покорить Эверест, как это делает кто-то из ваших сослуживцев. Значит, он к этому на данном этапе готов лучше, чем вы. Если вы сейчас тоже бросите все и рванете за ним, вовсе не факт, что потом вы не откатитесь назад гораздо дальше теперешних позиций.Сегодня вам представится возможность начать работать над одним очень важным делом. Однако перед тем как взяться за него, реально оцените свои силы, и коль скоро вы почувствуете, что полны решимости, смело двигайтесь вперед. Только потом уже, что бы ни случилось, не теряйте этой веры в себя.Если до этого вас обходили вниманием, то сегодня начальство наконец-то даст вам шанс проявить себя. Для этого вам, как ни странно, не придется прикладывать особых усилий, всё сложится самым лучшим образом и при этом почти само собой. Вам потребуется лишь чуть-чуть смекалки и делового чутья.

Гороскоп на 9 октября 2019 Водолей

Все ваши мысли сегодня следует сконцентрировать на задаче повешения конкурентоспособности. Если можете мыслить в масштабах компании — думайте об этом. Если нет — размышляйте о себе самом. К вечеру должно осенить.



Гороскоп на 9 октября 2019 Рыбы

Сегодня вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться. Не стоит оказываться, хуже чем было вы не сделаете, а справившись, заслужите репутацию незаменимого человека.