Любовный гороскоп на сегодня 10 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 10 октября 2019 Овен

Сегодня ваш любимый человек позволит вам избавиться от некоторых психологических проблем, которые довольно долго отравляли вашу жизнь и мешали вам получить от этой самой жизни максимум удовольствия. Не забудьте поблагодарить его за это, воспользовавшись немедленно новыми знаниями и умениями.





Любовный гороскоп на 10 октября 2019 Телец

Не стоит бояться слова «эгоизм». Каждый человек таковым и является, в большей или меньшей степени, делая то, что принесет пользу в конечном счете именно ему. Но если вашего любимого человека делает счастливым только ваше счастье и ваша искренняя улыбка, что плохого в том, что он всего этого добивается для собственного благополучия?





Даже если все сговорятся сегодня вас обижать, оскорблять и травить – ничего у них не получится. Вашей непробиваемости могли бы позавидовать лучшие танки современности. Впрочем, игнорируя нападки ваших близких и в первую очередь вашей половинки, вы рискуете их обидеть своим невниманием. Поэтому два-три раза демонстративно выказать неудовольствие стоит.Сегодня вас ждет серия судьбоносных встреч, которые могут кардинально изменить вашу личную жизнь, а могут и не затронуть ее никоим образом. Самое важное для вас – это не пропустить их и адекватно на них среагировать, а остальное судьба-фантазерка решит за вас.Сегодня ваш любимый человек узнает о вас что-то такое, о чём вы не хотели ему по тем или иным причинам говорить. Не самая приятная ситуация, но она может окончиться и хорошо, если он лишь удивлённо поинтересуется, почему же вы раньше молчали, ведь всё могло быть куда проще.В этот день вам довольно трудно будет смириться с какой-то вредной привычкой вашего любимого человека. Она будет вас раздражать настолько, что периодами вам даже будет хотеться накричать на вашу половинку. Однако делать этого не стоит: спокойный разговор будет куда эффективнее.В этот день вашему любимому человеку захочется разрушить все ваши тщательно выстроенные планы и придумать что-то свое, особенное, неподражаемое, причем он искренне верит в то, что от его инициативы вы придете в восторг. Если восторга не намечается, лучше сразу предупредите об этом вашу половинку.Если у вас есть постоянный партнёр, а вы всё таки не чувствуете себя достаточно комфортно и счастливо, сегодня есть смысл поискать что-нибудь другое. Поиски вполне могут увенчаться успехом.Сегодня вы будете не в состоянии действовать так, как говорит вам ваше сердце, а значит, придется прислушиваться к голосу разума или вашего любимого человека, у которого замечательно получится этот голос копировать. Не самое приятное занятие, но все же...Сегодня вы с удивлением оглянетесь назад и увидите себя в прошлом. И очень удивитесь, как вы могли быть таким, встречаться с этим человеком, да ещё и вести себя подобным образом. Впрочем, если бы в вашей жизни не было этого периода, возможно, вы бы никогда не были счастливы в личной жизни так, как сейчас.

Любовный гороскоп на 10 октября 2019 Водолей

А все было, оказывается, так просто! Зря вы столько времени мучились и выдумывали всякие неправдоподобные объяснения. Ларчик просто открывался. Теперь вы знаете все и наверняка. Осталось только придумать, как распорядиться этим знанием и как направить его на благо себе и своей половинке



Любовный гороскоп на 10 октября 2019 Рыбы

В этот день вам стоит проявить свой характер и доказать вашей половинке, что вы тоже имеете право на собственное мнение и, более того, намерены это право реализовывать до победного конца. Только палку не перегибайте: испугать близкого вам человека не является вашей основной задачей.