Любовный гороскоп на сегодня 11 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 11 октября 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку будет очень радостно сознавать, что вы от него зависите и вам не все равно, что он думает и чувствует. Постарайтесь понять его и хотя бы сделать вид, что без него вашей жизни действительно нет и быть не может. Вам не сложно, а ему приятно.





Любовный гороскоп на 11 октября 2019 Телец

Сегодня вы имеете право поиграть в маленького капризного ребенка. Все ваши исполнимые желания будут исполняться вашей половинкой беспрекословно, поэтому смело топайте ножками, стучите кулачками и требуйте пирожного, мороженого и всего, что в голову придет. А вот дачу на Канарах не требуйте: если обеспечить не смогут, очень огорчатся и впадут в депрессию.





Медленно, методично, шаг за шагом вы идете к своей цели. Можете себя поздравить: сегодня она стала еще на пару шагов ближе. Пара шагов – это не так уж и мало, особенно если они сделаны в правильном направлении. Это настоящее достижение. Можете себя с ним поздравить. Продолжайте в том же духе!Если до сегодняшнего дня у вас было несколько поклонников, то нынче подходящий день, чтобы сделать выбор в пользу одного из них. Вам уже порядком надоело путать их голоса и гадать, кому из них что вы рассказывали. Впрочем, вполне возможно, что у счастливого избранника вы тоже окажетесь не в одном экземпляре…Устройте сегодня праздник живота на двоих! Можете пойти в вашу любимую кафешку или приготовить что-либо сногсшибательное дома. Для этого совершенно не обязательно целый день стоять у плиты. Если ваша половинка так уж любит яичницу – доставьте вы ей такое удовольствие! Заодно и сами счастливее станете.Сегодняшний день вас с супругом, как ни странно, будут сотрясать споры или даже скандалы по поводу политической жизни страны. Вы можете не сойтись в политических пристрастиях, и это станет настоящим камнем преткновения. Звёзды советуют успокоиться - ваш спор всё равно ничего не решит в судьбах Родины!В этот день вашему любимому человеку захочется стать для вас незаменимым во всех сферах вашей жизни. Вряд ли у него это получится: он хоть и замечательный, но, увы, далеко не во всём. Постарайтесь мягко и тактично ему об этом сказать, чтобы не тратил сил по пустякам.Сегодня вашему любимому человеку очень захочется какой-то определенности в ваших отношениях. Звезды советуют ему ее дать, хотя бы в небольших количествах, иначе впоследствии удержать вашу половинку будет довольно сложно: она уйдет искать определенность в другом месте.В этот день вам предстоит весьма ответственное свидание, от результатов которого будет во многом зависеть ваше будущее. Смеем надеяться, что свидание это все-таки будет любовным, хотя не исключено, что для некоторых Близнецов оно окажется деловым.Сегодня вам придется забыть о ваших теплых чувствах к вашему любимому человеку и проявить чудеса бесстрастности и выдержки. Оценивать поступки вашей половинки предпочтительнее с точки зрения равнодушного прохожего, только тогда вы сможете принять единственно верное решение.

Любовный гороскоп на 11 октября 2019 Водолей

Если вы еще не нашли свою половинку – сегодня шанс ее найти очень велик. Для этого нужно всего лишь внимательнее приглядеться к человеку, который нечаянно вас толкнет или наступит вам на ногу. Звезды утверждают: вероятность того, что это будет ваша судьба, очень велика.



Любовный гороскоп на 11 октября 2019 Рыбы

Сегодня ваше мнение о вашем любимом человеке будет формироваться в основном под воздействием близких вам людей. Они будут говорить вам о том, что думают о вашей половинке, а вам останется лишь соглашаться или нет. В любом случае, встречаться с ним вам, а не им.