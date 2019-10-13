Любовный гороскоп на сегодня 13 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 13 октября 2019 Овен

Сегодня вы неожиданно для вас встретите человека, который будет целиком и полностью разделять ваши интересы. Впрочем, это недостаточный повод для того, чтобы в этого человека влюбиться и захотеть жить с ним всю жизнь. Разве что несколько вечеров, в течение которых вы будете обсуждать ваши общие пристрастия — а там видно будет.





Любовный гороскоп на 13 октября 2019 Телец

От вас сегодня не требуется ни слов, ни действий. Просто будьте рядом с вашим любимым человеком, физически или морально. Главное – он должен знать о том, что на вас можно положиться и опереться в любой момент. Ему это очень нужно. Так, на всякий случай.





В этот день не стоит забывать о том, что вы не единственное живое существо на этой планете. Более того, где-то на ней же есть человек, которому вы очень дороги и который не совсем безразличен вам. А значит, вы за него в ответе. Стройте линию своего поведения исходя из этой ответственности.Сегодня вашему любимому человеку не захочется понимать мотивы ваших поступков, поэтому он будет обижаться на действия, а не пытаться разобраться в причинах этих действий. Что ж, придётся вам либо ограничить себя в передвижениях, либо объяснять каждый свой шаг.Вам нужно больше бывать на свежем воздухе. Так что марш от компьютера - отправляйтесь гулять. Да не по улицам - свинцовыми испарениями вы ещё надышитесь. Вам бы куда-нибудь за город. Кстати, не хотите навестить бабушку в деревне? Самое подходящее для таких мероприятий время.В этот день единственное, что поможет вам общаться с вашим любимым человеком без особых потерь с его и с вашей стороны – это ваше неуемное чувство ответственности. Только благодаря ему вы не наделаете тех глупостей, которые мечтали наделать в течение последней недели.Сегодня вашему любимому человеку будет принципиально важно поспать подольше, поэтому если вы увидите, что он предаётся этому священному процессу, ни в коем случае его не будите, не отвлекайте и не мешайте ему. Иначе на вас могут очень обидеться, всерьез и надолго.Не бойтесь того, что вам сегодня в любовных делах все будет даваться очень легко: вы этого заслужили. Но и не расслабляйтесь: награда за ваше безупречное поведение в прошлом не может длиться вечно, поэтому готовьтесь к тому, что судьба вот-вот снова начнет посылать вам новые испытания.Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно смириться с тем, что закончился какой-то очередной этап ваших с ним отношений. Постарайтесь его убедить в том, что скоро начнется следующий, и он будет куда лучше, ярче, теплее и интереснее предыдущего.Сегодня вам очень пригодится умение трезво оценить ситуацию и быстро принять важное решение. Это будет тем более необходимо потому, что ваш любимый человек на такие подвиги будет не способен, а значит, вам придется отвечать не только за себя, но и за него. Это непросто, но вы справитесь.

Любовный гороскоп на 13 октября 2019 Водолей

Приближается довольно ответственный и важный день в вашей жизни. Вам немного страшно, поэтому рука вашего любимого человека, сжимающая вашу руку и являющаяся той самой волшебной соломинкой, которая удерживает во время штормов, будет вам просто необходима. Не пренебрегайте его помощью!



Любовный гороскоп на 13 октября 2019 Рыбы

Сегодня вашему любимому человеку не захочется понимать вас с полуслова, даже если вы не будете подобно сфинксу говорить загадками. Поэтому постарайтесь изъясняться максимально емко, сжато и доступно – тогда будет больше вероятности того, что вас услышат и поймут.