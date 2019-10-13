Гороскоп на 13 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Гороскоп на 13 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.
Фаза Луны 13 октября 2019 года - растущая Луна.
Лунный день сегодня 13.10.2019 - 15-16 лунный день.
Луна в знаке зодиака 13.10.2019 - Луна в Овне.
Гороскоп на 13 октября 2019 Овен
Нынче вам следует выбрать выжидательную позицию и не принимать пока каких бы то ни было решений, чего бы они ни касались. Обстановка очень нестабильна , имеет смысл выждать, пока все успокоится.
Всё, чем вы займётесь сегодня, сегодня же должно быть и закончено, не вздумайте оставить что-то «на потом», иначе завтра или послезавтра могут возникнуть серьезные проблемы.
Гороскоп на 13 октября 2019 Близнецы
Если вы занимаетесь тем, что помогаете клиентам выбрать тот продукт, который наиболее соответствует их запросам (о какой бы области ни шла речь), то сегодня вам придется быть очень терпеливым: возможно возникнут затруднения с одним из клиентов, но, проявив максимум изобретательности, вы с ними справитесь.
Гороскоп на 13 октября 2019 Рак
Вы не справитесь с напряжением этого дня, если будете невнимательны к потребностям собственного организма. Экономить время на еде и коротких передышках в работе нельзя - это гораздо хуже скажется на результате трудов, чем потеря получаса рабочего времени.
Гороскоп на 13 октября 2019 Лев
На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Гороскоп на 13 октября 2019 Дева
Сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.
Гороскоп на 13 октября 2019 Весы
Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих, возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.
Гороскоп на 13 октября 2019 Скорпион
Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.
Гороскоп на 13 октября 2019 Стрелец
Сегодня вы будете подобны фокуснику, с легкостью проделывающему то, что кажется просто физически невозможным. Все будут смотреть на вас с восхищенным изумлением. Они ведь не знают, сколько сил и времени было потрачено ради этого маленького представления.
Гороскоп на 13 октября 2019 Козерог
Сегодня главное для вас – найти оптимальное соотношение между работой и отдыхом, генерацией новых идей и реализацией старых, общением с коллегами и угрюмым обдумыванием текущих дел фирмы в гордом одиночестве. У вас есть все шансы для того, чтобы сбалансировать все это правильно.
Гороскоп на 13 октября 2019 Водолей
Сегодня вы будете способны проявить талант руководителя. Даже будучи достаточно далеко, вы сумеете разрулить не одну проблемную ситуацию на расстоянии. Главное — чтобы связь не подвела.
Гороскоп на 13 октября 2019 Рыбы
Сегодня вам предстоит сыграть роль главного организатора ваших встреч с вашими коллегами и партнерами. Этот аспект окажется особенно важным, поскольку несмотря на выходной день, бизнес на месте стоять не будет, и его придется всячески продвигать, пусть даже неформальными методами.