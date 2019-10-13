Гороскоп на 13 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 13 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 13.10.2019 - 15-16 лунный день.

Луна в знаке зодиака 13.10.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 13 октября 2019 Овен

Нынче вам следует выбрать выжидательную позицию и не принимать пока каких бы то ни было решений, чего бы они ни касались. Обстановка очень нестабильна , имеет смысл выждать, пока все успокоится.





Всё, чем вы займётесь сегодня, сегодня же должно быть и закончено, не вздумайте оставить что-то «на потом», иначе завтра или послезавтра могут возникнуть серьезные проблемы.Если вы занимаетесь тем, что помогаете клиентам выбрать тот продукт, который наиболее соответствует их запросам (о какой бы области ни шла речь), то сегодня вам придется быть очень терпеливым: возможно возникнут затруднения с одним из клиентов, но, проявив максимум изобретательности, вы с ними справитесь.Вы не справитесь с напряжением этого дня, если будете невнимательны к потребностям собственного организма. Экономить время на еде и коротких передышках в работе нельзя - это гораздо хуже скажется на результате трудов, чем потеря получаса рабочего времени.На свете много незаменимых людей. А вот незаменимых вещей существенно меньше. Что может сегодня оказаться очень кстати. Помните также, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.Сегодня вы будете просто неотразимы. Любое ваше слово или движение будет привлекать восторженные взгляды. Беда только, что восхищение может сделать окружающих робкими, а это, согласитесь, скучновато.Игнорируйте сегодня пристальные и не слишком ласковые взгляды окружающих, возможно, они просто вам завидуют. Разозлившись, вы лишь скомпрометируете себя и дадите им лишний повод позлорадствовать.Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.Сегодня вы будете подобны фокуснику, с легкостью проделывающему то, что кажется просто физически невозможным. Все будут смотреть на вас с восхищенным изумлением. Они ведь не знают, сколько сил и времени было потрачено ради этого маленького представления.Сегодня главное для вас – найти оптимальное соотношение между работой и отдыхом, генерацией новых идей и реализацией старых, общением с коллегами и угрюмым обдумыванием текущих дел фирмы в гордом одиночестве. У вас есть все шансы для того, чтобы сбалансировать все это правильно.

Гороскоп на 13 октября 2019 Водолей

Сегодня вы будете способны проявить талант руководителя. Даже будучи достаточно далеко, вы сумеете разрулить не одну проблемную ситуацию на расстоянии. Главное — чтобы связь не подвела.



Гороскоп на 13 октября 2019 Рыбы

Сегодня вам предстоит сыграть роль главного организатора ваших встреч с вашими коллегами и партнерами. Этот аспект окажется особенно важным, поскольку несмотря на выходной день, бизнес на месте стоять не будет, и его придется всячески продвигать, пусть даже неформальными методами.