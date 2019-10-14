Любовный гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года Овен

Рабочий ритм будет ускоряться с каждым днем и это придется учитывать в вашем расписании, чтобы успеть как можно больше дел. Кроме того, любовные взаимоотношения из вашего прошлого снова активно входят в вашу жизнь. Для кого-то это отличный шанс начать все заново. А другим представителям этого знака придется принимать решение об окончательном завершении этих отношений.





Любовный гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года Телец

Неделя будет насыщена различными событиями, как в эмоциональной сфере, так и в профессиональной. Может встать и вопрос о поиске источника дополнительного заработка. Важную роль в решении ваших проблемы сыграют друзья и единомышленники. На выходных благоприятно отправиться на природу, восстановить свои силы на свежем воздухе.





Вам предстоит неделя, за которую вы должны успеть провести как можно больше переговоров, внести определенные изменения в ваш стиль работы. Работа с документами потребует большей внимательности, чем обычно. В конце недели вероятно получение приятного известия, связанного с работой, а также изменения в коллективе.Эта неделя важна для подведения итогов ваших профессиональных действий. Скоро начнется новый виток в вашей карьере, но до этого вы должны проанализировать ваши успехи и оценить то, что вам еще предстоит сделать. К новым предложением стоит отнестись с интересом, но спешить принимать их пока не стоит.Вам лучше всего воздержаться от походов по магазинам и развлекательным центрам до выходных. Деньги могут неожиданно появляться и так же неожиданно утекать из вашего кошелька. Выходные порадуют своей неторопливостью и встречами с приятными для вас людьми.Вам стоит проявить пунктуальность и выполнить свои обязательства перед коллегами по работе. Проявляйте внимание к интересам вашего романтического партнера, спонтанное проявление любви окажется своевременным для укрепления ваших отношений.Вы будете одновременно заниматься и работой, и личными взаимоотношениями. Сейчас важно экономить энергию и обращать внимание только на то, что действительно важно.Вероятны неожиданные повороты в ваших отношениях, а также появление новых поклонников. Вы достаточно легко можете привлечь внимание того, к кому неравнодушны.Вы сможете успешно решить вопросы, связанные с личной жизнью. Если вы находитесь в активном поиске, то ждите интересных и ярких знакомств. А тех, кто уже состоит в отношениях, звезды порадуют романтическими знаками внимания со стороны партнера.Ваша активность и предприимчивость будет охватывать и личную жизнь, и деловые вопросы. Отдохнуть и расслабиться вы сможете чуть позже, а пока максимально уплотняйте свое расписание. Дела, начатые во вторник, ждет особый успех.

Любовный гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года Водолей

Вы сможете определиться в отношениях с близким человеком. В сложных ситуациях смело используйте силу своего обаяния и привлекательность. На выходных отправляйтесь по магазинам, обновите свои аксессуары и косметику.



Любовный гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года Рыбы

Максимально дистанцируйтесь от споров и выяснения отношений, проявляйте наблюдательность – пока меньше говорите о своих планах окружающим. В разговорах не спешите высказывать свое мнение, больше слушайте и анализируйте то, о чем говорят другие.