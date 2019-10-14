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Любовный гороскоп на сегодня 14 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 14.10.19
Просмотров: 51
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на сегодня
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Любовный гороскоп на сегодня 14 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на сегодня 14 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Овен
Сегодня вам придется начать разбираться в специфике работы вашего любимого человека. Во всяком случае, некоторые ее тонкости придется познать в совершенстве, дабы стать полноценным помощником и советчиком в его нелегком деле, а значит, неоценимым человеком.


Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Телец
В этот день вам придётся довольно много и часто задумываться о последствиях ваших поступков и слов. Они могут аукнуться вам в будущем и весьма отразиться на вашей личной жизни, как нынешней, так и грядущей. Поэтому семь раз отмерь – один раз отрежь: десять раз подумайте, прежде чем что-то сказать или сделать.

Любовный гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года

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Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Близнецы
В этот день ваш любимый человек будет склонен к тому, чтобы подводить итоги вашего совместного бытия, делать выводы и строить планы на будущее. Не стоит ему в этом мешать. Главное, чтобы его планы и выводы не очень противоречили тому, что себе представляете вы.

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Рак
Нынче звезды будут безжалостны к стеснительным, склонным по всякому поводу заливаться краской людям. Если вы по собственной молодости или недосмотру родителей попали в эту категорию, лучше с людьми не общайтесь. Ваши самые лучшие порывы будут жестоко осмеяны.

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Лев
Ваш день сегодня напоминает полет мотоциклиста по вертикальной стене. В любой момент может случиться всякое – на глазах у многочисленной публики. Но вы верите, что вам обязательно повезёт. Тем более, что вас лучше любой амуниции хранит любовь вашей половинки.

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Дева
Сегодня вашему любимому человеку не захочется делиться с вами своими переживаниями, он предпочтет оставить их при себе и никому не показывать. Постарайтесь уважать это его желание и право собственности. Если захочет – вы будете первым человеком, которому он все расскажет.

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Весы
Окажите своему любимому человеку мелкие знаки внимания. Букетик тюльпанов, пришитая наконец пуговица на рубашку, его любимый ужин: Всё, что посчитаете нужным. Такие мелочи станут основой для глобальных позитивных изменений в ваших отношениях.

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Скорпион
Сегодня вы поймете, что никакое, даже самое сильное чувство, не стоит того, чтобы себя ломать, менять в себе что-то капитально или идти наперекор себе. В любой ситуации важно оставаться самим собой – а уж что на это скажет ваш любимый человек, вас волновать не должно.

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Стрелец
Если вам кажется, что некий представитель противоположного пола испытывает к вам чувства несколько более теплые и сильные, чем вам бы хотелось, постарайтесь пресечь это на корню: либо захотите чего-то капитально другого, либо объясните ему, почему его желания и чувства оказались в ненужное время в ненужном месте.

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Козерог
Сегодня вашему любимому человеку не захочется в чем бы то ни было помогать вам бескорыстно. Он будет всячески подчеркивать, каких трудов ему все это стоит и какие жертвы он приносит вам своей помощью. Стоит задуматься, не поискать ли помощи по другому адресу.

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Водолей
Несомненно, здорово то, что вы оригинальны, самобытны и неповторимы. Однако при этом следует учитывать интересы дорогого вам человека, считаться с его вкусами, соответствовать его требованиям. В любых отношениях необходимо умение подстраиваться. И сегодня оно вам особенно пригодится.

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Рыбы
Вам напомнит о себе бывший возлюбленный (ая) или муж (жена). Не обольщайтесь, это просто единовременная провокация, на которую не стоит поддаваться. Этот мимолетный рецидив пройдет также быстро, как начался. Сохраняйте спокойствие и не принимайте поспешных решений.

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