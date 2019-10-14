Любовный гороскоп на сегодня 14 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Овен

Сегодня вам придется начать разбираться в специфике работы вашего любимого человека. Во всяком случае, некоторые ее тонкости придется познать в совершенстве, дабы стать полноценным помощником и советчиком в его нелегком деле, а значит, неоценимым человеком.





Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Телец

В этот день вам придётся довольно много и часто задумываться о последствиях ваших поступков и слов. Они могут аукнуться вам в будущем и весьма отразиться на вашей личной жизни, как нынешней, так и грядущей. Поэтому семь раз отмерь – один раз отрежь: десять раз подумайте, прежде чем что-то сказать или сделать.





В этот день ваш любимый человек будет склонен к тому, чтобы подводить итоги вашего совместного бытия, делать выводы и строить планы на будущее. Не стоит ему в этом мешать. Главное, чтобы его планы и выводы не очень противоречили тому, что себе представляете вы.Нынче звезды будут безжалостны к стеснительным, склонным по всякому поводу заливаться краской людям. Если вы по собственной молодости или недосмотру родителей попали в эту категорию, лучше с людьми не общайтесь. Ваши самые лучшие порывы будут жестоко осмеяны.Ваш день сегодня напоминает полет мотоциклиста по вертикальной стене. В любой момент может случиться всякое – на глазах у многочисленной публики. Но вы верите, что вам обязательно повезёт. Тем более, что вас лучше любой амуниции хранит любовь вашей половинки.Сегодня вашему любимому человеку не захочется делиться с вами своими переживаниями, он предпочтет оставить их при себе и никому не показывать. Постарайтесь уважать это его желание и право собственности. Если захочет – вы будете первым человеком, которому он все расскажет.Окажите своему любимому человеку мелкие знаки внимания. Букетик тюльпанов, пришитая наконец пуговица на рубашку, его любимый ужин: Всё, что посчитаете нужным. Такие мелочи станут основой для глобальных позитивных изменений в ваших отношениях.Сегодня вы поймете, что никакое, даже самое сильное чувство, не стоит того, чтобы себя ломать, менять в себе что-то капитально или идти наперекор себе. В любой ситуации важно оставаться самим собой – а уж что на это скажет ваш любимый человек, вас волновать не должно.Если вам кажется, что некий представитель противоположного пола испытывает к вам чувства несколько более теплые и сильные, чем вам бы хотелось, постарайтесь пресечь это на корню: либо захотите чего-то капитально другого, либо объясните ему, почему его желания и чувства оказались в ненужное время в ненужном месте.Сегодня вашему любимому человеку не захочется в чем бы то ни было помогать вам бескорыстно. Он будет всячески подчеркивать, каких трудов ему все это стоит и какие жертвы он приносит вам своей помощью. Стоит задуматься, не поискать ли помощи по другому адресу.

Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Водолей

Несомненно, здорово то, что вы оригинальны, самобытны и неповторимы. Однако при этом следует учитывать интересы дорогого вам человека, считаться с его вкусами, соответствовать его требованиям. В любых отношениях необходимо умение подстраиваться. И сегодня оно вам особенно пригодится.



Любовный гороскоп на 14 октября 2019 Рыбы

Вам напомнит о себе бывший возлюбленный (ая) или муж (жена). Не обольщайтесь, это просто единовременная провокация, на которую не стоит поддаваться. Этот мимолетный рецидив пройдет также быстро, как начался. Сохраняйте спокойствие и не принимайте поспешных решений.