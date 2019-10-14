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Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 14.10.19
Просмотров: 55
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на неделю
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Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Овна
Прислушайтесь к советам близких – вы можете получить хороший совет, подсказку, важный ответ на вопрос, который долгое время не давал вам покоя. Если у вас есть проблемы, это подходящий момент, чтобы решить их.


Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Тельца
Вам будет не просто ограничить себя самым важным. Передайте часть работы коллегам – поддержите, если нужно, но не переутомляясь. Ваша реакция на неожиданное событие или новость будет правильной – правильным окажется самый быстрый выбор.

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Близнецов
Избегайте любых чрезмерностей. Чем грандиознее планы или значимее ожидания – тем больше может быть разочарование. Сейчас вы настроены действовать быстро и радикально. Важно контролировать эмоции и не распылять энергию на пустые разговоры.

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Рака
Не ожидайте многого от этой недели. В любых делах пока рассчитывайте на свои собственные силы и возможности. Момент сделать решительный шаг пока не настал – отдохните, займитесь приятными мелочами в доме, проведите время с близкими.

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Льва
Отношения, финансы и долги выходят на первый план, требуя отмены одних решений и принятия других. Вы можете колебаться между привлекательными в равной мере вариантами. Это хорошее время для преобразований в вашей жизни.

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Девы
Жизнь заставляет вас определиться с перспективами. Возможности расширяются, но вам может не нравиться то, что приходится делать на данный момент. Не давайте оценку происходящему, не критикуйте и не говорите о том, о чем раньше умалчивали.

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Весов
Идите к поставленной цели – препятствий не будет. Вас ждут важные события в личной жизни, однако излишняя эмоциональность может привести к досадным недоразумениям – постарайтесь себя контролировать.

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Скорпиона
Судьба предоставит вам шанс изменить будущее. Вы сможете воспользоваться благоприятной ситуацией, если будете к этому готовы. Не бойтесь выйти из зоны комфорта – это будет оправданный риск.

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Стрельца
Вам придется проявить свои дипломатические способности – помощь потребуется близким. Задача, которую перед вами поставят, окажется нетривиальной, но вы сможете достичь задуманного.

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Козерога
Ждите повышения! Ваша общительность и деловая активность создаст предпосылки для получения серьезных капиталов. Порадует деловая поездка– перемена обстановки пойдет вам на пользу.


Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Водолея
Проявите таланты рационализатора и действуйте смело! Вы получите единомышленников, признание аудитории и восхищение коллег. Вероятно повышение или неожиданная премия.

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для Рыб
Если что-то не входило в ваши планы, но неотвратимо появляется в вашей жизни – не сопротивляйтесь. Фортуна лучше знает, что вам потребуется в ближайшее время. Что бы ни происходило – помните – все к лучшему.

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