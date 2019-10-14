Гороскоп на 14 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 14 октября в 00:07.

Фаза Луны 14 октября 2019 года - полная Луна.

Лунный день сегодня 14.10.2019 - 16-17 лунный день.

Луна в знаке зодиака 14.10.2019 - Луна в Овне.





Гороскоп на 14 октября 2019 Овен

Такое впечатление, что ваша личная жизнь закрутилась в какой-то невообразимый клубок. Вы сами и ваш близкий человек не можете разобраться в сложившейся ситуации. Это может нанести непоправимый ущерб в том числе вашей карьере. Постарайтесь этого не допустить.





Всё, что бы ни случилось с вами в этот день, вне всяких сомнений, будет только к лучшему, пусть сначала вам будет достаточно тяжело в это искренне поверить. Озарение придет потом, и именно тогда, когда это будет особенно необходимо для вашего душевного спокойствия.Кажется, вам пора вспомнить о том, что на свете существуют не только работа и неотложные дела, но также не в меньшей степени неотложные дела личного характера. И сейчас вам уже не согреться от чувства собственного достоинства от проделанной работы, а вот тепло любимых рук будет незаменимо.Нынче гораздо больше, чем деньги, вас будет интересовать общечеловеческая польза ваших трудов. Вполне возможно, что это повлечет за собой смену области деятельности.Вы постоянно вдохновляли своим примером кого-то на подвиги и находили мотивации для окружающих, заставлявшие их усерднее трудиться на благо общего дела. И вам это явно надоело! Теперь можете позволить себе немного расслабиться и не думать о том, как же все будут улаживать проблемы без вас.Сегодня вам следует быть максимально осторожным. Небрежность дорого вам обойдется, если не навлечет прямую опасность. Пусть та неприятность, которой вам с трудом, но удастся избежать в начале дня, послужит вам предупреждением.Кажется сегодня вам придется выбирать между двумя внешне одинаковыми стогами сена. Не делайте скоропалительных выводов, ибо изнутри они серьезно различаются.Будьте сегодня предельно осторожны. Особенно если посчастливится столкнуться с чем-то, доселе вами невиданным. Постарайтесь не делать резких движений и не принимать неожиданных решений.Вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. Сегодня в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события небогатым.Сегодня вам нужно подобрать себе простенькое, не требующее ни малейших умственных усилий развлечение. Можете, например, сериал посмотреть, посплетничать, просто чаю попить.

Гороскоп на 14 октября 2019 Водолей

Нынче вы будете много думать о будущем - своем, своих детей, всего человечества. Утром, уходя из дома, прихватите с собой какую-нибудь научно-фантастическую книгу, подобного рода литература доставит вам сегодня наибольшее удовольствие.



Гороскоп на 14 октября 2019 Рыбы

Настало пора перестать демонстрировать всем окружающим, из какой непробиваемой брони вы сделаны. На работе уже надо начинать сбавлять темп, а в личной жизни идти на уступки и быть более открытым. А когда, наконец, горизонт прояснится, можно будет строить планы на будущее и быть самим собой.