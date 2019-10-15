Любовный гороскоп на сегодня 15 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 15 октября 2019 Овен

Будьте романтичны. Букет цветов стоит не так уж дорого. А приготовление вкусного ужина занимает совсем немного времени. Вам почти не нужно прикладывать усилий для того, чтобы сделать вашу половинку немного счастливее!





Любовный гороскоп на 15 октября 2019 Телец

Если ваши соседи настроены друг к другу или к вам враждебно, есть большая вероятность того, что именно вам придётся всех мирить, взвесив предварительно все "за" и "против". Вопрос должен решиться в любом случае положительно для всех заинтересованных сторон.





Сегодня вы будете озорничать и вредничать, как будто вам не двузначное количество лет, а очень даже однозначное. Например, 3. Или 5. Ваш любимый человек будет вести себя абсолютно так же, ибо заразится вашим легкомысленным, легким и воздушным настроением.Сегодня вашему любимому человеку вздумается быть довольно жестоким по отношению к вам. Возможно, это будет попытка вас воспитать, привить вам любовь к умному-доброму-вечному или расставить все точки над ё. Так или иначе, постарайтесь умерить его воспитательный пыл, показав, что вам это не по душе.В этот день велика вероятность встретить человека, которого вы давно искали и который вполне моет стать вашей судьбой и тем самым любимым человеком, которого вы искали всю свою сознательную жизнь и даже дольше. Главное – не проглядеть его в толпе ему подобных.Как бы вам сегодня ни хотелось отвлечься от решения ваших проблем с вашей личной жизнью, делать этого ни в коем случае нельзя. Именно в этот день у вас появится уникальная возможность изменить всё в лучшую сторону, причём быстро и максимально безболезненно.Даже если вы сегодня поссорились с вашим любимым человеком, не стоит ни с кем делиться переживаниями. Недоразумение, возникшее между вами, совсем скоро уляжется, а вот неприязнь по отношению к нему у ваших друзей и знакомых останется. Как вам потом с нею бороться?..Сегодня ответ на давно мучающий вас вопрос касательно ваших отношений с вашим любимым человеком вы найдете в совершенно неожиданном месте. Возможно, заглянете в газету к попутчику. Может быть, услышите очередной рекламный слоган. В общем, будьте внимательны: подсказка совсем рядом.В этот день ваш любимый человек покажется вам очень слабым, беспомощным и несамостоятельным. Причем вас это, скорее всего, будет не умилять, а бесить. Впрочем, постарайтесь сказать об этом вашей половинке сразу и без обиняков, а не загонять злость внутрь. Ни к чему хорошему ваша сдержанность не приведет.Сегодня вашему любимому человеку будет невдомек, что вы затеваете нечто для того, чтобы его жизнь стала еще ярче, радостнее и насыщеннее. Поэтому затевайте, ничего не боясь: сюрприз должен будет получиться обменным. Если, конечно, все пойдет по плану.

Любовный гороскоп на 15 октября 2019 Водолей

Сегодня некая третья сила, которая от вас никоим образом зависеть не будет, помешает вам реализовать какие-то ваши планы в области личной жизни. Постарайтесь однако противостоять им и сделать все возможное для того, чтобы ничто не смогло испортить вам совместного дня или вечера.



Любовный гороскоп на 15 октября 2019 Рыбы

То, что вас раздражает в вашем любимом человеке, сегодня может сыграть решающую роль при решении некоей вашей совместной проблемы. Этот раздражающий фактор утвердит вас в необходимости определенного решения, и переубедить вас потом будет весьма сложно.