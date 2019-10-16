Любовный гороскоп на сегодня 16 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 16 октября 2019 Овен

Вы будете склонны сильно колебаться, каким бы ни был повод для раздумья. Вам вряд ли можно чем-то помочь - старайтесь только, чтобы у окружающих при виде ваших размышлений не закружилась голова от сочувствия. Если кто-то даст совет - принимайте. Может, он и не лучший, зато поможет вам выйти из транса.





Любовный гороскоп на 16 октября 2019 Телец

Сложный период вашей жизни подходит к концу. Скоро и вы, и ваш любимый человек вздохнете с облегчением и сможете пожить, наконец, полной жизнью. Однако об этом пока думать рано. Продолжайте трудиться на благо Прекрасного Далеко и, если это возможно, не перегружайте вашего любимого человека свалившимися на вас проблемами.





Сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно догадаться об истинных мотивах ваших поступков, решений и действий. Да ему и не нужно обо всём этом знать: меньше знаешь - крепче спишь. Главное, чтобы результат его порадовал, а тут уже всё от вас зависит.Сегодня какая-то трудная задача, ответственность за решение которой вы так долго не могли взять на себя, решится довольно быстро и просто благодаря тому, что решать её вы будете вместе с вашим любимым человеком. Вместе всегда всё делается проще, быстрее и веселее.Звезды утверждают, что нынче ваш бюджет уменьшится на величину стоимости достаточно дорогой и очень личной вещи. Столь личной, что даже ваша половинка узнает о ней отнюдь не сразу. Впрочем, не беспокойтесь. Даже если и узнает - ничего плохого не случится, вас поймут.В этот день звёзды предлагают вам крепко подумать над решением некоторых семейных проблем. Например, стоит ли вашему супругу (или супруге) претендовать на повышение по работе сейчас, или сделать это позже? Однако будьте осторожны - ведь сложные проблемы всегда имеют простые, лёгкие для понимания неправильные решения!Сегодня вы поймёте, насколько хорошо знаете вашего любимого человека, все его желания, пристрастия и предпочтения. Постарайтесь сделать всё возможное для того, чтобы знания эти пошли только на пользу вашим с ним отношениям, иначе зачем они вам нужны?Вот когда понадобится сохраненная вами вчера энергия! Сегодня все заботы лягут на ваши плечи. Ваша половинка и не подумает вам помогать. А если даже и подумает – то просто не сможет. Только если морально. Поэтому почувствуйте ее поддержку – и вперед! Вас ждут великие дела!Не стесняйтесь сегодня все десять раз проверить и перепроверить. Шанс допустить ошибку в этот день весьма велик. В том числе рекомендуется тщательно обдумать каждое свое слово. Руки тоже стоит держать при себе. Что же касается возможных последствий неудачной шутки — они могут оказаться и вовсе катастрофическими. Будьте предельно осторожны.Если вы опять в ссоре – ехидный подарок позволит свести ее на нет. Купите истерически хохочущего плюшевого крокодила или большого розового слона. Подойдут и небольшие сувениры из магазина приколов. Главное, чтобы шутка была незлой, необидной и от души!

Любовный гороскоп на 16 октября 2019 Водолей

Даже если у вас есть любимый человек, это вовсе не значит, что вы не имеете права даже смотреть на противоположный пол. Не рано ли вы надеваете на себя паранджу? Вам никто и никогда не сможет запретить пообщаться со второй половинкой вашего друга, например. Разговор и взгляд - это ещё вовсе не измена!



Любовный гороскоп на 16 октября 2019 Рыбы

Человек, о существовании которого вы ещё вчера не подозревали, сегодня может стать для вас самым близким и родным. Возможно, ваше чувство будет сколь бурным, столь и непрочным, однако оно однозначно будет стоить того, чтобы его испытать. В любом случае, бесценный жизненный опыт вам не помешает.