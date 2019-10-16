Гороскоп на 16 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 16 октября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 16.10.2019 - 18-19 лунный день.

Луна в знаке зодиака 16.10.2019 - Луна в Тельце.





Гороскоп на 16 октября 2019 Овен

Не мудрите, пытаясь придумать какую-то уникальную возможность подзаработать. Нынче самыми верными решениями будут наиболее простые и естественные. Они же будут и наиболее прибыльны.





Вспомните, с какой сферы вы начинали вашу карьеру, возможно, сейчас, когда вы находитесь перед выбором своего дальнейшего пути, вам следует вновь вернуться в ту область, в которой вы раньше работали. А даже если вы поймете, что не хотите вновь обращаться к прошлому, по крайней мере, вы сумеете определиться.Для укрепления своих позиций вам не помешает быстренько внедрить свежую идею. Начинайте искать — нынче такого рода деятельность обещает быть удачна. Кстати, неплохим источником идей может оказаться литература. Только не детективы, естественно.В этот день вам не придется засиживаться на работе допоздна, если, конечно, вы сами того не захотите. Все ваши проблемы решатся довольно быстро и легко, и вечер станет потрясающе свободным и беззаботным, если только вы не решите взять на себя какие-нибудь дополнительные обязательства.Сейчас придётся приложить уйму сил и времени, чтобы сохранить стабильность своего заработка. Кроме этого, вы можете попасть в компрометирующую вас ситуацию, так что будьте внимательны и осторожны. Испортить себе репутацию недолго, долго восстанавливать утраченное.На сегодняшний день не стоит строить жестких планов. Их наверняка придется менять. Возможно, вам придется заняться тем, в чем вы не слишком хорошо разбираетесь.Сегодня вы будете вполне способны преспокойно выложить все свои секреты первому встречному и посмеяться над ними в его компании. Может, это и нелишне, однако, если вы располагаете еще чьими-то тайнами, их лучше не афишировать.Положение светил таково, что любые ваши попытки сохранить ясность ума и рациональность мышления наверняка будут неудачны. Отложите дела, требующие точности в расчетах и займитесь тем, для чего нужен бешеный полет фантазии.Вы, кажется, готовы испортить настроение себе и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего же вы хотите. Соглашайтесь на первое, что вам предложат - все лучше.Не слишком заглядывайтесь на свое отражение сегодня, вы можете быть ослеплены собственным сиянием. Остается лишь посочувствовать окружающим вас людям.

Гороскоп на 16 октября 2019 Водолей

Доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли, что может случиться.



Гороскоп на 16 октября 2019 Рыбы

Сегодня вы довольно быстро устанете от однообразной рутинной работы, поэтому звезды рекомендуют вам каким-то образом ее разнообразить: например, веселой музыкой или построением планов на долгую счастливую жизнь. Главное, чтобы одно другому не мешало.