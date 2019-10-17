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Гороскоп на 17 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 17.10.19
Просмотров: 112
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 17 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 17 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 17 октября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 17.10.2019 - 19-20 лунный день.
Луна в знаке зодиака 17.10.2019 - Луна в Близнецах.


Гороскоп на 17 октября 2019 Овен
Если вам не предложили участвовать в разработке нового проекта, не надо требовать у начальника включить вас в дело: он просто видит, сколько вы на себя берете. Последнее время вы так зациклились на работе, что вам при малейшем снижении нагрузки кажется, что что-то идет не так. Передохните немного.

Гороскоп на неделю с 14 октября по 20 октября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 17 октября 2019 Телец
Удачный день для решения многих задач. Особенно финансовых. Пока ваши дела идут успешно, а денежные вопросы решаются практически без вашего участия, может быть, стоит оглядеться вокруг – рядом, несомненно, есть кто-то, ждущий вашего внимания? А может, и финансовой поддержки...

Гороскоп на 17 октября 2019 Близнецы
Не спешите сегодня принимать участие в том или ином рабочем или внерабочем мероприятии. Это вряд ли окончится чем-то хорошим. Наоборот, ваше начальство осознает, что вы всегда рады работать во внеурочное время и радостно же этим воспользуется себе во благо. Не обрекайте себя на столь печальную участь.

Гороскоп на 17 октября 2019 Рак
Звезды рекомендуют вам в этот день не рассчитывать на помощь со стороны. Вряд ли она придет вовремя или придет вообще. Что ж, ваша работа – только ваша, и именно вам за нее платят деньги. А значит, придется выполнять ее самостоятельно от и до, как бы трудно это ни было.

Гороскоп на 17 октября 2019 Лев
Вам предстоит деловая поездка? Сегодня отличный день, чтобы побеседовать на эту тему с начальством. Возможно, вы сможете выторговать себе повышенные командировочные, а может быть просто толково поговорите по делу — тоже нелишне.

Гороскоп на 17 октября 2019 Дева
Сегодня не стремитесь вмешиваться в обстоятельства, не пытайтесь повлиять на все, что вас окружает. Ваш авторитет бесспорен, однако ссылаться на него постоянно не стоит — он не неисчерпаем. Сегодня поводов для самоутверждения явно не предвидится.

Гороскоп на 17 октября 2019 Весы
Если у вас есть хоть какая-то возможность проверить, верен ли тот важный шаг, который вы собираетесь предпринять, не упускайте её, больше такого шанса вам не представится. Подумайте и взвесьте все за и против ещё раз, чтобы потом не пожалеть о содеянном.

Гороскоп на 17 октября 2019 Скорпион
Сегодня вам, вероятно, нужно будет сообщить кому-то какую-либо сногсшибательную новость. Ни в коем случае не спешите. Начните с чего-либо маловажного, со светской беседы о погоде. И лишь окончательно заморочив собеседника огорошьте его. Результат превзойдет ваши ожидания.

Гороскоп на 17 октября 2019 Стрелец
Вы сегодня будете настолько ярки и громогласны, что окружающие просто не смогут не заметить вас, сколь бы велико ни было их желание проигнорировать ваше присутствие. Не пугайте вы их, болезных.

Гороскоп на 17 октября 2019 Козерог
Прислушайтесь к тишине между словами, в ней таится значительно больший смысл, нежели в них самих. С вами сегодня попытаются связаться и передать информацию более чем необычным способом.

Гороскоп на 17 октября 2019 Водолей
Самым страшным врагом для вас сегодня будет скука. Справиться с ней будет непросто, но необходимо, ибо в противном случае она станет причиной массы неприятностей.

Гороскоп на 17 октября 2019 Рыбы
Направьте свои мысли в русло обдумывания своих возможностей, а не обязанностей. Мало того, что это приятней, это занятие еще и прибавит вам уверенности в себе.

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