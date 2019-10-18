Любовный гороскоп на сегодня 18 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 18 октября 2019 Овен

Если сегодня вам захочется себя побаловать - не стесняйтесь. Любовь к самому себе делает моложе и привлекательнее. Кстати, если вы заодно полюбите ещё кого-то - от вас не убудет, но не вздумайте выбирать несчастную любовь..





Любовный гороскоп на 18 октября 2019 Телец

Сегодня вашему любимому человеку будет непонятно, почему вы ведёте себя именно таким образом. Он будет спрашивать у вас о причинах вашего поведения, стараться угадать мотивы, но если вы ему всё не объясните, вряд ли он додумается до правильного ответа.





Сегодня звезды категорически не рекомендуют носить свои боль, недовольство и плохое настроение в себе, дабы сберечь нервы окружающих в целом и вашего любимого человека в частности. Постарайтесь каким-то образом выплеснуть свой негатив - хоть бы и на бумагу. Но лучше в формате дневника, а не письма.Сегодня ваш любимый человек блеснет перед вами эрудицией, да такой, что вам останется лишь удивляться, откуда он столько всего разного и интересного знает. Пусть ваше восхищение будет искренним, а знания впитаются и останутся с вами надолго, чтобы помогать вам в будущем.Сегодня вам будет довольно сложно поладить с вашими родственниками, и лишь ваш любимый человек будет в силах успокоить ваши расшалившиеся нервы и наладить хрупкие отношения с обычно близкими, но сегодня такими далекими вам людьми. Поблагодарите его потом за это при случае.Тот день, которого вы так ждете, стал еще ближе. Да, вам очень трудно усидеть на месте. Вашей половинке с вами будет сегодня особенно нелегко именно по этой причине: мысленно вы уже не с ней, а там, в заветном Прекрасном Далеко. Постарайтесь вернуться в Настоящее, улыбнитесь человеку, который держит вас за руку.Если сегодня вам трудно будет объяснить что-либо вашему любимому человеку словами, попробуйте сделать то же самое с помощью песни. Пусть мелодия создаст нужное настроение, а слова дополнят мысль, сделают ее более совершенной и завершенной. Может быть, так ему станет понятнее?..День хорош для наведения мостов между людьми, разделенными большими расстояниями, различиями культурного и образовательного характера. В результате может сложиться то, что обычно называют мезальянсом — но почему это должно вас волновать?Если ваши отношения с вашим любимым человеком прочны и серьезны, сегодня можно подумать о том, чтобы сделать с ним вместе следующий шаг. Например, узаконить вашу любовь с помощью двух колец и штампа в паспорте. Или увеличить вашу маленькую семью ещё на одного, совсем маленького, человечка.Эффективность достигается разделением труда. Если вы способны что-то делать быстро и хорошо — возьмите на себя именно эту часть работы. Не стоит загружать ею остальных членов семейства да еще и подгонять их, демонстрируя недовольство их результатами. Пусть они займутся тем, что лучше удается им.

Любовный гороскоп на 18 октября 2019 Водолей

Будьте внимательны к мелочам! Именно они сегодня как никогда помогут вам понять вашего любимого человека и даже полюбить его еще больше. Вспомните детективы, которые читали в детстве и не только, и почувствуйте себя Шерлоком Холмсом, Мисс Марпл, Настей Каменской или Дашей Васильевой - кто больше нравится.



Любовный гороскоп на 18 октября 2019 Рыбы

В этот день выяснится, что ваш любимый человек давно таил на вас какую-то обиду, но почему-то не хотел в ней сознаваться. Постарайтесь выяснить не только за что он на вас обиделся, но и то, почему не сознавался в таком отношении к вам. Лучше, чтобы такая ситуация больше не повторялась.