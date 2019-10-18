Гороскоп на 18 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 18 октября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 18.10.2019 - 20-21 лунный день.

Луна в знаке зодиака 18.10.2019 - Луна в Близнецах.





Гороскоп на 18 октября 2019 Овен

Сегодняшний день будет отмечен значительностью, коя будет проявляться во всяком вашем действии. Кто-то может заподозрить вас в желании придать веса собственной особе, посему, коль скоро справиться с собой вам вряд ли удастся, лучше избегать насмешников.





День должен обойтись без авралов и непредвиденных дел. Работайте спокойно, уделяя особое внимание достоверности информации, которой вы пользуетесь. Вы со всем сейчас в состоянии справиться сами, поэтому любые усилия будут не напрасны.Похоже, сегодня вы будете медлительнее и пассивнее, чем обычно. Можно подумать, накануне вы вкалывали, как негр на плантациях. Постарайтесь разобраться, куда же девается вся ваша энергия, возможно, вам стоит пересмотреть свой график и отвести побольше времени на сон.Сегодня вы можете допустить одну очень существенную ошибку, которая, вероятно, повлечет за собой неприятные последствия. Если потом начальник заявит, что он не доволен вами, не нужно возмущаться и защищать себя. Вместо этого спросите, чем вы можете исправить ситуацию.Сегодняшний день - для глубокого проникновения в суть происходящего и в себя самого. Попытайтесь задуматься над тем, каким человеком вы стали, что в вас изменилось к лучшему и к худшему. Если вас не устраивает то, какими вам видятся ваши перспективы, самое время начать вносить коррективы.Не откладывайте решение каких-либо вопросов на потом: все поступившие в сегодняшний день предложения должны быть сегодня же и рассмотрены. Посоветуйтесь с начальником по поводу наилучшего урегулирования проблем, но полагайтесь больше на себя, и сами также вносите предложения.Если вам посчастливилось узнать то, что еще не стало достоянием широкой общественности, это еще не означает, что ваша задача - немедленно исправить сию прискорбную ситуацию. Болтун - находка для шпиона.Вы сегодня будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.Над вами зависла некоторая угроза, опасность которой можно предотвратить, если заняться этим вопросом немедленно. Тихо забиться в угол, дабы смиренно ожидать расплаты за ошибки вы всегда успеете.Будьте осмотрительны в общении с окружающими. От того, как оно будет осуществляться сегодня, зависит слишком многое, чтобы позволить себе невзначай обидеть человека, к примеру, продемонстрировав свое превосходство.

Гороскоп на 18 октября 2019 Водолей

Прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять. Если в результате ваших сегодняшних действий вы сядете в лужу, значит, спутали внутренний голос с бурчанием в животе.



Гороскоп на 18 октября 2019 Рыбы

Сегодня вы будете слишком агрессивны и раздражительны, что на вас совсем не похоже. Такое впечатление, будто бы вы решили участвовать в конкурсе на звание «Карьерист года». Успокойтесь немного, от вашей раздражительности дела не выиграют, разберитесь со всем спокойно и без нервов.