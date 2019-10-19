Любовный гороскоп на сегодня 19 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 19 октября 2019 Овен

Какие бы проблемы у вас ни возникли в этот день, вы можете быть твердо уверены в том, что ваши тылы прикрыты: ваш любимый человек с нетерпением ждет встречи с вами или хотя бы мечтает услышать ваш голос, чтобы подбодрить вас, дать дельный совет или просто по голове погладить.





Любовный гороскоп на 19 октября 2019 Телец

Прежде чем сломать голову в страшных мучениях, рекомендуется подумать, нельзя ли это совместить. Ну, скажем, на вечеринку пойти, но домой постараться вернуться пораньше. Или переделать максимум дел прямо сейчас.





Проявите максимум тепла и участия по отношению к вашей половинке. Вы даже представить себе не можете, как ей нужны сейчас ваши поддержка и неравнодушие к её проблемам. Она ни за что вам не скажет, что у неё что-то не так – а вы и не спрашивайте. Просто будьте сегодня немного ласковее, чем обычно.Может быть, вы чем-то провинились на днях? Для подарка звёзды советуют выбрать что-нибудь экстравагантное. Например, коробку дорогих сигар или новое благоухающее нижнее бельё. Интуиция вас не подведёт - сюрприз удастся на славу!Сегодня у вашего любимого человека будет игривое настроение, которое вам придется ощутить на себе. Он будет всячески вас задирать, подкалывать и тормошить, причем как физически, так и морально. Вам будет довольно трудно сопротивляться его напору, однако нет в этом мире ничего невозможного.Сегодня вам стоит обратить внимание на человека, имя которого вам очень нравится. Плохим людям, недостойным вашего внимания, такие имена не достаются, будьте уверены! Может быть, стоит сделать пару шагов ему навстречу с целью скорейшего сближения и, возможно, создания прочного тандема?В этот день вас будет беспокоить проблема сохранения и приумножения семейного бюджета. Проблемы удастся решить не сразу, поскольку сегодня у вас несколько разные взгляды на дебет и кредит вашей семейной бухгалтерии. Спор, вероятно, решится не в вашу пользу, но - это только сегодня!Вспомните детскую песенку, в которой жизнеутверждающе пелось: «И хотя нам прошлого немного жаль, лучшее, конечно, впереди!» Вот и у вас лучшие дни вашей личной жизни еще впереди, а об ушедших жалеть не стоит. Ностальгия - это, конечно, хорошо, но не когда она мешает двигаться дальше по тропинкам любви.Положение небесных светил таково, что в этот день неприятности могут исходить от ваших родителей, либо от родителей вашей второй половины. Ваши папа и мама будут, вероятно, обсуждать не лучшие стороны вашей половины, причём при вас. Защищайте своё семейное счастье - они не просто не правы - они вообще не должны в эти вопросы вмешиваться!В этот день вам не рекомендуется делиться с друзьями какой-либо информацией, связанно с вашей личной жизнью. Особенно осторожным следует быть в отношении конкретных имен - их озвучивать нельзя ни в коем случае. Ваша болтливость непременно будет иметь последствия и скорее всего - не самые приятные.

Любовный гороскоп на 19 октября 2019 Водолей

Звёзды советуют вам сходить сегодня в парикмахерскую и попробовать привести в порядок свою причёску. Можно попробовать и более радикальные приёмы для смены имиджа — включайте свою фантазию на полную катушку.



Любовный гороскоп на 19 октября 2019 Рыбы

Сегодня ваш любимый человек запутается в том, что происходит в вашей жизни и как трактовать те или иные ваши поступки. Постарайтесь разложить ему всё по полочкам, расписать по пунктам, чтобы ему было проще ориентироваться в происходящем и принимать в нём непосредственное участие.