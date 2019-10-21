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Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года

Добавлено: 21.10.19
Просмотров: 64
Рубрика: Гороскоп
Теги: Любовный гороскоп на неделю
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Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Овен
Вы прекрасно владеете своими чувствами - именно это умение вам понадобится в первую декаду апреля. Не стоит быть излишне откровенными и выставлять напоказ то, что происходит в душе. Станьте загадкой для любимого человека, заставьте его немного помучиться в неизвестности. Отношениям это пойдет только на пользу.


Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Телец
Для представителей знака, у которых уже есть партнер, счастье любимого человека будет важнее всего на свете. Вы с готовностью отодвинете в сторону личные интересы ради того, чтобы сделать ему приятное. Возможность совершить очень хороший, добрый поступок, который половинка непременно высоко оценит

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Близнецы
Потянет к людям, выделяющимся из толпы, смелым, дерзким и ни на кого не похожим. Заводите знакомства, не боясь встретить отторжение, - вы наверняка вызовете у новых приятелей неподдельный интерес. Некоторых ждет любовь с первого взгляда.

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Рак
Среди новых знакомых наверняка окажутся люди, которые занимают высокие должности и обладают большим авторитетом в обществе. Если они предложат вам помощь, не отказывайтесь из скромности. В будущем вам удастся достойно отблагодарить тех, кто так вовремя принял участие в вашей жизни.

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Лев
В парах мало романтики и лёгкости, но они очень крепки благодаря привычке, чувству долга и стремлению к стабильности. События этой недели не сделают любовные чувства ярче - они укрепят отношения, сделают их прочнее.

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Дева
У вашего партнера сейчас много энергии. Вот и отлично! Найдите ему физическую работу, которая позволит сбросить напряжение, или уделите побольше внимания интиму. И ни в коем случае не вступайте в спор, даже если Вас провоцируют: добром он не кончится.

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Весы
Для Вас будут сложными начало и конец недели, и хорошая середина. В понедельник будут очень сильные противоречия между Вами и вашим партнёром. Либо планы партнёра вызовут неприятие у Вас, либо поступки партнёра серьёзно навредят представителям этого знака.

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Скорпион
Каким бы большим ни был город, в котором вы живете, это все равно не исключает возможности случайной нежелательной встречи, особенно в начале недели. Поэтому если у вас больше, чем один любимый человек на данный момент, лучше в его обществе на улицу не выходить во избежание встречи со вторым.

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Стрелец
Звезды рекомендуют вам побыть оптимистом хотя бы ненадолго. Это поможет в решении некоторых проблем в личной жизни и окажет благоприятное воздействие на настроение вашего любимого человека. В любом случае, розовые очки, надетые ненадолго, еще никому не мешали.


Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Козерог
Ваш тандем будет удивительно счастливым и солнечным, ему удастся обогреть не одно сердце и осветить улыбкой не одно лицо. Вам многие будут завидовать, но по-белому и по-доброму. Постарайтесь сохранить в своей памяти этот период: такие на вашу долю, увы, нечасто выпадают...

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Водолей
Если хотите поговорить о чем-то важном со своим любимым человеком, делать этого не стоит: неделя не склоняет к откровенности и желанию понять. Наоборот, даже самые простые вопросы могут решаться со скрипом, а непонимание способно возникать по любому поводу.

Любовный гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года Рыбы
Лучшей романтической обстановкой будет та, где он сможет наслаждаться любимой музыкой вместе со своим избранником. Не зря про счастливого человека говорят, что у него душа поет! И для укрепления отношений, и для поиска новых знакомств стоит отправиться туда, где вы сможете послушать музыку.

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