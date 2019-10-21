Любовный гороскоп на сегодня 21 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 21 октября 2019 Овен

Сегодня не стоит бояться больших расстояний и чисел, иначе в любовном плане день пройдёт мимо вас, ничем не обогатив и ничего у вас не отняв. Конечно, очень спокойно отсиживаться в темном и уютном углу, но разве не обидно смотреть, как жизнь проходит мимо тебя?..





Любовный гороскоп на 21 октября 2019 Телец

Жить для других - это замечательно. Но и о себе забывать не стоит. Поэтому даже если на сегодня у вас запланировано сто двадцать пять подвигов во имя любви вообще и любимого человека в частности, еще парочку вам придется совершить во имя себя. И обязательно получить от этого удовольствие. Иначе несправедливо получится.





Сегодня вам и вашей половинке стоит пообщаться с детьми, причём, желательно, дошкольного или младшего школьного возраста. Можете наведаться к своим друзьям, которым уже посчастливилось стать родителями, или заглянуть в какое-нибудь учреждение для детей. Это внесёт ясность в ваши отношения.Сегодня любимый человек предложит вам какую-то очень оригинальную идею, которая будет способствовать поднятию вашего настроения и появлению широкой и искренней улыбки на вашем лице. Постарайтесь ее поддержать, а его – поблагодарить, искренне и от души.Вам сегодня для счастья не нужен вообще никто! Посторонние люди, даже самые близкие, родные и любимые, будут только мешать и выводить вас из блаженного чувства равновесия. Поэтому оптимальным выходом было бы повесить табличку «Осторожно, злой я» на дверь вашей комнаты или квартиры. Пусть все вас боятся.В этот день вам придётся пожалеть о вашей невнимательности. Если бы не она, в вашей личной жизни сегодня всё сложилось бы куда удачнее, да и на будущем бы отразилось куда менее пагубно. Впрочем, всё, что ни делается, всё к лучшему, поэтому, может быть, вы этот день однажды вспомните с благодарностью.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто смириться с тем фактом, что вы его любите не так, как он вас. Может быть, слишком сильно, а может, чересчур слабо – зависит от конкретной ситуации. Однако, так или иначе, он попробует уравнять ваши силы.Сегодня у вас с вашим любимым человеком в очередной раз обнаружится удивительное сходство интересов, одинаковые эпизоды в ваших биографиях, потрясающие совпадения в образе мышления. Возможно, вы даже говорить хором будете! Что ж, коли так, значит, вас действительно можно назвать половинками друг друга.Расслабьтесь и пустите все на самотек. Даже если у вас с вашим любимым человеком на данный момент возникают какие-то проблемы, сегодня вы их решить все равно не сможете: не хватит ни душевных, ни физических сил. Единственное, что вы можете сделать - это убедить себя в верности жизненного правила: «Упремся — разберемся».

Любовный гороскоп на 21 октября 2019 Козерог

Сегодня вы можете невзначай обидеть вашего любимого человека, причем довольно серьезно. Хорошо если он вам скажет о своих негативных чувствах по отношению к вам. Гораздо хуже, если будет держать обиду в себе, переваривать и анализировать. Тогда последствия могут стать долгосрочными.



Любовный гороскоп на 21 октября 2019 Водолей

В этот день не стоит близко к сердцу принимать все то, что вам скажет ваш любимый человек. А наговорит он вам много хорошего и разного, вот только длительной силы действия оно иметь не будет. Списывайте все сказанное им на сиюминутный порыв и продолжайте верить в Прекрасное Далеко, которое вот-вот настанет...



Любовный гороскоп на 21 октября 2019 Рыбы

В этот день вам не стоит давать какое бы то ни было название вашим отношениям с вашим любимым человеком. Да и человека этого официально называть любимым тоже не стоит. В конце концов, главное, чтобы вам было хорошо, легко и радостно – а остальное приложится.