Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Овна

Под влиянием напряженного аспекта вам захочется совершить нечто неординарное. Имейте в виду: необдуманный поступок наверняка повлечет за собой не слишком радужные последствия. Прежде чем что-либо предпринять, взвесьте все «за» и «против», поинтересуйтесь мнением родственников или друзей.





Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Тельца

Запланировав шопинг на эти дни, вы останетесь очень довольны покупками. Эта неделя - наиболее удачное время для самосовершенствования и посещения тренингов личностного роста. Причем неважно, будете ли вы учиться очно или запишетесь на дистанционные курсы.



Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Близнецов

Трудности, с которыми вы столкнетесь в конце недели, на деле окажутся легко преодолимыми. Хотя из-за неблагоприятного влияния планет вы будете полны тревог и сомнений, а в какой-то момент и вовсе сочтете, что не способны справиться с проблемами самостоятельно. Возьмите себя в руки!



Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Рака

Посещение государственных инстанций планируйте на первую треть недели. В этот период будет проще добиться разрешения волнующих вас вопросов. Воздержитесь кому-либо что-то советовать во второй половине недели. Окружающие будут странно реагировать на ваши рекомендации и даже, не исключено, обвинят в попытках манипулировать.



Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Льва

Повышайте профессиональное мастерство (посещайте обучающие курсы, тренинги, читайте соответствующую литературу), доводите до ума старые разработки, чините оборудование и улучшайте отношения с клиентами и партнерами. Во всем этом вам будет сопутствовать удача. Ваша работоспособность будет зависеть от внутреннего настроя. В благодушном состоянии любое дело окажется вам по плечу.



Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Девы

Доходы на этой неделе могут возрасти. Не исключено, что руководство выплатит вам премию или повысит заработную плату. Или начнет приносить деньги хобби, которым вы давно занимаетесь. Некоторые представители знака задумаются о вложении средств в какое-либо предприятие. Хорошая идея!



Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Весов

В целом же эта неделя порадует карьерными успехами и хорошими заработками (разумеется, при приложении соответствующих усилий). Вы будете полны энергии и сможете справиться с самыми сложными поручениями. Кроме того, в вас проснется или усилится умение убеждать, благодаря чему коллеги и партнеры станут охотнее прислушиваться к вашему мнению.



Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Скорпиона

Вы будете буквально фонтанировать оригинальными идеями и, что немаловажно, сумеете заразить энтузиазмом окружающих. Вы наверняка найдете единомышленников, с помощью которых воплотите задуманное в жизнь. Главное - побороть сомнения.



Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Стрелеца

Без всякого смущения поговорите с руководством о повышении в должности или увеличении заработной платы. Наиболее подходящее для этого время - именно эта неделя. На протяжении всей недели старайтесь избегать пессимистических мыслей и смотрите с надеждой в завтрашний день. Поводов для тревог и переживаний в действительности нет!





Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Козерога

В этот период хорошо ходить в гости к старшим родственникам. Вашему визиту очень обрадуются! А в ходе беседы с близкими вы наверняка узнаете некие важные сведения, с помощью которых легко и быстро разрешите застарелую проблему.



Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Водолея

В целях профилактики чаще бывайте на свежем воздухе и выполняйте аэробные упражнения, которые способствуют укреплению иммунной системы. Если избежать недуга не удастся, обязательно возьмите больничный - не переносите болезнь на ногах!



Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для Рыб

Творите добро - это сделает счастливее и вас, и окружающих! Важное дело, которое не давало покоя на протяжении нескольких недель, в середине апреля, наконец, разрешится. Результаты превзойдут все ваши ожидания, благодаря чему настроение станет отличным, а самооценка значительно возрастет.