Гороскоп на 21 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 21 октября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 21.10.2019 - 23-24 лунный день.

Луна в знаке зодиака 21.10.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 21 октября 2019 Овен

Сегодня вам, скорее всего, придется пойти на компромисс. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Тем более, что последнее вы всегда успеете сделать.





Сегодня толк будет лишь от усилий созидательного характера, так что, если вам нравится читать нотации и заниматься прочей подобного рода болтологической деятельностью, этот день удовлетворения вам не принесет.Активные шаги принесут хорошую и стабильную прибыль. Главное, ничего не бойтесь и твёрдо продолжайте вести ту линию, которую вы для себя наметили. Не отступайте от задуманного, предпринимайте любые попытки, даже самые безумные, и только тогда вы сумеете всего достичь!Не спешите сегодня делиться вашими сокровенными мыслями с коллегами или другими людьми, с которыми вас связывают деловые, а не личные узы. Скорее всего, ничего доброго они вам в ответ не скажут. В лучшем случае — не обратят на ваши слова внимания, что будет весьма обидно.Не позволяйте садиться вам на шею - нынче на то найдется чрезмерно много желающих. Скорее вам следует просить помощи - не факт, что вы сумеете справиться со своей непосредственной работой.Не торопитесь в этот день отказываться от работы как от вида деятельности только потому что вся страна по закону отдыхает. Постарайтесь быть адекватным создавшейся ситуации и если чувствуете, что работать надо и это принесет только пользу, обязательно приступите к процессу.Сегодня хороший день для расширения связей за рубежом. Пора начинать программу экспансии своего я на мировой рынок, а для этого вам необходимо заручиться поддержкой ряда персон, которым вы можете быть интересны. Придется много общаться.Если в последнее время вы испытываете финансовые затруднения, то сегодня всё разрешится как нельзя лучше. Старые должники, наконец, вспомнят, что занимали у вас, а на работе появится возможность подзаработать дополнительных средств. Только держите себя в руках, чтобы не потратить это на какую-нибудь ерунду!Сегодня ваши коллеги захотят встретиться с вами в неформальной обстановке, чтобы обсудить какие-то рабочие вопросы. На встречу можете и согласиться, а от разговоров на тему профессиональной деятельности решительно отказывайтесь, ибо в выходной день эта тема не является наилучшей.

Гороскоп на 21 октября 2019 Козерог

Подумайте, что для вас лучше: быть начальником, который головой отвечает за все дела, или неформальным лидером, который может объединять и вдохновлять коллег на решение общей задачи? Вам решать, но согласитесь, что ваше нынешнее, пусть и не совсем высокое положение, вас вполне устраивает.



Гороскоп на 21 октября 2019 Водолей

Если вы сегодня чего-то не поймете, это может не самым лучшим образом отразиться на вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что лучше десять раз переспросите.



Гороскоп на 21 октября 2019 Рыбы

Постарайтесь не переоценить собственные силы - все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.