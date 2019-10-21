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Гороскоп на 21 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 21.10.19
Просмотров: 112
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 21 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 21 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 21 октября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 21.10.2019 - 23-24 лунный день.
Луна в знаке зодиака 21.10.2019 - Луна в Раке.


Гороскоп на 21 октября 2019 Овен
Сегодня вам, скорее всего, придется пойти на компромисс. Это все-таки лучше, чем вступать в откровенный конфликт. Тем более, что последнее вы всегда успеете сделать.

Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 21 октября 2019 Телец
Сегодня толк будет лишь от усилий созидательного характера, так что, если вам нравится читать нотации и заниматься прочей подобного рода болтологической деятельностью, этот день удовлетворения вам не принесет.

Гороскоп на 21 октября 2019 Близнецы
Активные шаги принесут хорошую и стабильную прибыль. Главное, ничего не бойтесь и твёрдо продолжайте вести ту линию, которую вы для себя наметили. Не отступайте от задуманного, предпринимайте любые попытки, даже самые безумные, и только тогда вы сумеете всего достичь!

Гороскоп на 21 октября 2019 Рак
Не спешите сегодня делиться вашими сокровенными мыслями с коллегами или другими людьми, с которыми вас связывают деловые, а не личные узы. Скорее всего, ничего доброго они вам в ответ не скажут. В лучшем случае — не обратят на ваши слова внимания, что будет весьма обидно.

Гороскоп на 21 октября 2019 Лев
Не позволяйте садиться вам на шею - нынче на то найдется чрезмерно много желающих. Скорее вам следует просить помощи - не факт, что вы сумеете справиться со своей непосредственной работой.

Гороскоп на 21 октября 2019 Дева
Не торопитесь в этот день отказываться от работы как от вида деятельности только потому что вся страна по закону отдыхает. Постарайтесь быть адекватным создавшейся ситуации и если чувствуете, что работать надо и это принесет только пользу, обязательно приступите к процессу.

Гороскоп на 21 октября 2019 Весы
Сегодня хороший день для расширения связей за рубежом. Пора начинать программу экспансии своего я на мировой рынок, а для этого вам необходимо заручиться поддержкой ряда персон, которым вы можете быть интересны. Придется много общаться.

Гороскоп на 21 октября 2019 Скорпион
Если в последнее время вы испытываете финансовые затруднения, то сегодня всё разрешится как нельзя лучше. Старые должники, наконец, вспомнят, что занимали у вас, а на работе появится возможность подзаработать дополнительных средств. Только держите себя в руках, чтобы не потратить это на какую-нибудь ерунду!

Гороскоп на 21 октября 2019 Стрелец
Сегодня ваши коллеги захотят встретиться с вами в неформальной обстановке, чтобы обсудить какие-то рабочие вопросы. На встречу можете и согласиться, а от разговоров на тему профессиональной деятельности решительно отказывайтесь, ибо в выходной день эта тема не является наилучшей.

Гороскоп на 21 октября 2019 Козерог
Подумайте, что для вас лучше: быть начальником, который головой отвечает за все дела, или неформальным лидером, который может объединять и вдохновлять коллег на решение общей задачи? Вам решать, но согласитесь, что ваше нынешнее, пусть и не совсем высокое положение, вас вполне устраивает.

Гороскоп на 21 октября 2019 Водолей
Если вы сегодня чего-то не поймете, это может не самым лучшим образом отразиться на вашей дальнейшей жизнедеятельности. Так что лучше десять раз переспросите.

Гороскоп на 21 октября 2019 Рыбы
Постарайтесь не переоценить собственные силы - все равно переделать все дела не удастся, а здоровье беречь надо. Задействуйте коллективный разум для выбора основного направления деятельности.

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