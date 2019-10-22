Любовный гороскоп на сегодня 22 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 22 октября 2019 Овен

Сегодня звёзды рекомендуют вам посвятить день прослушиванию музыки, по возможности лёгкой, приятной для ушей и не загружающей мозг излишними смыслом и витиеватостью. Именно под мелодию подобного типа к вам быстрее всего придёт правильное решение касательно вашей личной жизни.





Любовный гороскоп на 22 октября 2019 Телец

Сегодня ваша половинка почему-то не будет придавать вашим словам должного значения. О том, чтобы спешить исполнять ваши указания, речи вообще не идет: если такое и случится, то только во сне. Что ж, придется делать все самому и ждать более благоприятных дней и более лояльного настроения.





Если вы возьметесь сегодня добиваться чего-либо от вашего любимого человека, не стоит апеллировать к его совести. Даже если ее у него нет вовсе, она обязательно проснется, и дабы скрыть от вас этот прискорбный факт, он начнет срывать свое раздражение на вас. Вы же не этого хотите добиться, правда?Вероятность того, что ваш любимый человек скажет вам сегодня что-то принципиально новое, довольно мала. Поэтому нет резона прислушиваться к каждому сказанному им слову, разве что вы действительно хотите услышать все то же самое в десятый раз. В конце концов, можете просто наслаждаться неповторимым тембром его голоса…В этот день вас будет очень легко задеть за живое, ранить или обидеть. Конечно, ваши родные, любимые и близкие это заметят и будут активно щадить ваши чувства, однако и вам следует за собой последить. Если вы заранее будете знать, что причинит вам боль, лучше этого по возможности избежать.Сегодня ваш любимый человек обязательно скажет вам что-то очень важное, серьезное и удивительное, о чем вы сами бы никогда не догадались без его подсказки. Постарайтесь это что-то услышать и оценить по достоинству, чтобы потом снова и снова вспоминать, желательно в самые подходящие моменты.Пожалуй, вам вредно смотреть по сторонам. Глядя на другие счастливые пары, вы замечаете изъяны в отношениях с вашим любимым человеком. Но вместо того, чтобы аккуратно что-то менять, вы либо ломаете, либо попусту расстраиваетесь. Может быть, сравнивать вас и тех, других все же не стоит?В этот день слово «люблю» приобретёт для вас какое-то особое, почти мистическое значение. Вы будете повторять его с благоговением и вряд ли решитесь применить к действительно любимому человеку. Однако если всё же сделаете это, мир для вас окрасится особыми, радужными цветами.Сегодня звёзды не рекомендуют вам спорить с вашим любимым человеком, даже если вы будете точно знать, что правы вы, а не он. Дайте ему возможность хотя бы ненадолго почувствовать его превосходство перед вами. Ему это действительно сейчас очень и очень нужно.

Любовный гороскоп на 22 октября 2019 Козерог

Будьте сегодня сами собой, не оглядывайтесь ни на чьи положительные примеры и не прислушивайтесь к добрым советам. Пришло время гордо делать свои ошибки и строить свою личную жизнь, не имеющую аналогов просто потому, что она именно ваша, а вы единственны и неповторимы.



Любовный гороскоп на 22 октября 2019 Водолей

В этот день ваш любимый человек будет всерьёз задумываться о вашем совместном будущем, что вас радовать не будет, поскольку вам-то хорошо жить сегодняшним днём и в завтра по возможности не заглядывать. Постарайтесь прийти к какому-то компромиссу в поведении.



Любовный гороскоп на 22 октября 2019 Рыбы

Сегодня между вами и вашим любимым человеком состоится очень серьезный разговор. Избежать его не удастся, да и смысла нет: вряд ли он будет таким уж неприятным. Однако поставленные вопросы решить придется в самом спешном порядке. Возможно, даже в течение одной недели.