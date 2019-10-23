Любовный гороскоп на сегодня 23 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 23 октября 2019 Овен

У вашей половинки сегодня будет плохое настроение. И вы будете биться как рыба об лед, чтобы его исправить, чтобы на его губах появилась улыбка. Впрочем, даже если настроение у него будет отличным – все равно вам очень захочется сделать для него что-то приятное…





Любовный гороскоп на 23 октября 2019 Телец

Устройте вечер откровенности и расскажите своей половинке все, что вы думаете о ней, о ваших отношениях, об их перспективности и нужности. Будьте готовы к тому, что и в ответ вам придется выслушать похожую исповедь. И не забудьте сделать выводы из сказанного и услышанного.





Ваше счастье сегодня в вашем любимом человеке. Только заставив его искренне улыбнуться, вы сможете осознать, что и вам на душе светло и солнечно. Об эгоизме, даже разумном, придется, к сожалению, забыть. Все на благо своей половинки – хотя бы ради собственного благополучия!Ваши чувства по отношению к вашей половинке сегодня будут соответствовать музыке Баха: торжественной, сложной, немного тревожной, переливающейся и безумно красивой. Впрочем, классические произведения плохо поддаются словесному описанию: лучше послушайте сами. Будете иметь представление, с чем имеете дело.В этот день вы почувствуете особую ответственность за своего любимого человека. Но в тягость она вам не будет. Даже наоборот: вам будет приятно осознавать, что его счастье, благополучие и спокойствие зависит и от вас тоже. А то и в большей степени от вас. Приятное ощущение.Прежде чем решиться на какой-либо ответственный шаг, обязательно посоветуйтесь с вашим любимым человеком. Скорее всего, он «даст добро», но при этом может оказаться автором довольно ценных советов, которые вам очень пригодятся, когда вы начнете реализовывать свой план.Сегодня благоприятный день для того, чтобы научить чему-то свою половинку. Будьте добрым, но требовательным учителем, и вы обнаружите, что вы ещё и талантливы! Если она никогда не умела плавать – то именно сегодня поплывет! Или, наконец, разложит не удававшийся ей пасьянс. Или сколотит самую настоящую табуретку.Сегодня звезды рекомендуют потратить как можно больше денег на вашего любимого человека. В конце концов, они не более чем брызги, и их однажды можно будет заработать столько, сколько нужно. А любимый человек всего один, и счастливый свет его глаз дороже любых миллионов.То, что вам кажется мелочью, чем-то незначительным и преходящим, на самом деле является очень важным, фактически определяющим в ваших отношениях. Сегодня вам придется выяснить, что же это, и исходя из сделанного вывода вместе придумать, что со всем этим делать дальше. Не торопитесь, времени у вас много.

Любовный гороскоп на 23 октября 2019 Козерог

Сегодня вам трудно будет с вашим любимым человеком прийти к компромиссному решению. Наверное, проще будет не спорить и ничего не обсуждать, потому что все споры и обсуждения с высокой долей вероятности окончатся ссорой или взаимонепониманием. Дождитесь лучших времен.



Любовный гороскоп на 23 октября 2019 Водолей

Сегодня звезды рекомендуют вам сделать сюрприз любимому человеку, причем такой, какого он от вас никак ожидать не мог. Пусть он удивится настолько, что на некоторое время потеряет дар речи. Заодно и от болтовни отдохнете чуток.



Любовный гороскоп на 23 октября 2019 Рыбы

Сделайте сегодня что-нибудь из ряда вон, чтобы удивились даже те, кто вас давно и отлично знает. Впрочем, ваша задача номер один - удивить вашего любимого человека. Только пусть он приятно вами шокируется и за удивлением не последует разочарования. Ссориться вам сегодня точно не стоит.