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Гороскоп на 23 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 23.10.19
Просмотров: 126
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 23 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 23 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 23 октября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 23.10.2019 - 25 лунный день.
Луна в знаке зодиака 23.10.2019 - Луна во Льве.


Гороскоп на 23 октября 2019 Овен
Этот день может принести вам задачи педагогического характера. Не стоит сразу вспоминать о розгах, как о наиболее высокоэффективном средстве обучения бестолковых, постарайтесь сперва попробовать человеку объяснить, что вы от него хотите.

Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 23 октября 2019 Телец
Не стоит сегодня смешивать домашние дела с рабочими. Хотя соблазн велик. Будь то конфликт или наоборот что-то приятное – забудьте о них. Помните о том, что нет ничего опасней для сохранения домашнего очага и поддержания благоприятной обстановки на работе, чем пытаться совместить личное и общественное.

Гороскоп на 23 октября 2019 Близнецы
На работе в этот день сложится вполне благоприятная ситуация, но вот только сможете ли вы сделать её ещё более выгодной для вас, это зависит только от ваших усилий и вашей находчивости. Проявите настойчивость, и тогда вам удастся повысить свои заработки.

Гороскоп на 23 октября 2019 Рак
Сегодня звезды рекомендуют вам обратить внимание на то, что вам говорит ваш начальник, каким голосом и какими формулировками. Это будет принципиально важно для того, чтобы лучше его понять и сделать все так, как ему бы того хотелось. В противном случае, ваша карьера может оказаться под угрозой.

Гороскоп на 23 октября 2019 Лев
Вас поджидает очень интересное предложение, которое касается личной жизни или карьеры - а может быть и всего сразу. Возможны совместные путешествия с семьёй за город. Успешно сложатся все мелкие дела, и поэтому день будет просто создан для релаксации и восстановления своих душевных сил.

Гороскоп на 23 октября 2019 Дева
Вам предстоит спонтанное выступление перед сослуживцами, и, как всегда, благодаря тому, что вы не теряетесь перед большими аудиториями, вы будете выбраны главным оратором. Постарайтесь максимально точно, кратко и ясно изложить необходимую информацию, не утомив слушателей.

Гороскоп на 23 октября 2019 Весы
Благоприятный день для того, чтобы открыть свое собственное дело. Именно сегодня у вас есть все шансы сделать потрясающе бодрый старт, который позволит вам обогнать на целый корпус ваших существующих и потенциальных конкурентов. Поэтому не стоит медлить – смело шашки наголо и в бой!

Гороскоп на 23 октября 2019 Скорпион
Вас захлестнула мерзкая липкая волна аглицкого сплина (русской хандры). Побудьте на людях, получите радость от общения с ближними. Сегодня возможно даже начало очередного романа.

Гороскоп на 23 октября 2019 Стрелец
Мечты следуют за вами неотступно, весь день не давая покоя. Ничто не будет вас так раздражать как банальность. Ну что ж, это то самое настроение, когда можно сделать что-либо полезное.

Гороскоп на 23 октября 2019 Козерог
Не стоит портить себе день, погружаясь в размышления о своих трудовых проблемах. Лучше поделитесь ими со своими самыми близкими людьми, и, преодолев себя, вы увидите, как легко все решается, когда делишься своими чувствами и мыслями с сопереживающим тебе человеком.

Гороскоп на 23 октября 2019 Водолей
В борьбе за место под солнцем, которое вам так необходимо, вам придется продемонстрировать всё, на что вы способны. Главное, правильно приложите силы в правильном направлении, не растачивая их по пустякам, и всё сложится так, как вы хотите.

Гороскоп на 23 октября 2019 Рыбы
Удачный день для решения финансовых вопросов. Прозондируйте почву насчет дополнительного заработка. Конечно, найдя для себя хороший вариант, не стоит его упускать, и пусть тогда у вас станет и меньше свободного времени, но зато прибавится средств.

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