Любовный гороскоп на сегодня 24 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 24 октября 2019 Овен

Ни в коем случае не отказывайте сегодня вашему любимому человеку в помощи. В противном случае, можете слететь с того высокого пьедестала, на котором стоите среди прочих близких ему людей. Даже если вам в этот день помощь будет в тягость – сделайте все возможное и даже немного невозможного…





Любовный гороскоп на 24 октября 2019 Телец

Пожалуй, для того, чтобы добиться чего-либо от вашего любимого человека, вам сегодня придется поиграть в заезженную пластинку, то есть без конца повторять одну и ту же просьбу или один и тот же аргумент. Да, его это будет раздражать безумно, но эффекта капли, которая камень точит, вы добьетесь.





Проведите этот день вместе с любимым человеком за просмотром какого-нибудь фильма или мультфильма. Содержание картины не так важно – главное, вы будете сидеть вместе, обнявшись, и смотреть в одну сторону, а это уже немало для того, чтобы почувствовать себя единым целым.Сегодня вам придется мирить вашего любимого человека с кем-то из его близких: родственников, друзей, коллег или просто дорогих ему людей. Нельзя сказать, что вы придете в восторг от подобного статуса миротворца, однако вашего мнения, увы, никто не спросит. Надо – значит надо.Сегодня вам будет очень хотеться поскорее перейти на новую стадию отношений с вашим любимым человеком. Однако звёзды торопиться не рекомендуют: вашей половинке нужно будет время, чтобы сосредоточиться и решиться на важный и ответственный шаг. Не торопите её.Выполнить обещание, которое вы дали вашему любимому человеку совсем недавно, вовсе не так трудно, как вам кажется. Даже если оно кажется вам нереализуемым, сегодня вам удастся увидеть эту проблему с другой стороны. В результате у вас получится сделать всё даже быстрее, проще и лучше.Сегодня вашему любимому человеку будет очень непросто понять, к чему именно вы стремитесь в ваших с ним отношениях. А знание это будет ему жизненно необходимо, иначе он перестанет чувствовать себя рядом с вами уверенно. Может быть, подкинете ему пару-тройку версий?..Расположение планет сегодня самое благоприятное - вы будете иметь успех в любой компании. Имеет смысл подыскать себе максимально интересное общество - что за радость быть первым среди дураков или зануд?Сегодня в процессе знакомства с потрясающим представителем противоположного пола вы умудритесь допустить все возможные и невозможные ошибки, не по разу описанные в специализированной литературе. И в этом будет ваше особое очарование, ибо в них будет ваша оригинальность.

Любовный гороскоп на 24 октября 2019 Козерог

Мирное течение вашей личной жизни сегодня может быть нарушено — вам помешает нечто совершенно неожиданное. Событие это, однако, может обернуться вам на пользу, сблизив вас с тем, кто будет при этом присутствовать.



Любовный гороскоп на 24 октября 2019 Водолей

Нынче всякое усилие будет даваться вам с неимоверным трудом. Стоит ли пытаться быть милым, если на лице при этом будет написано такое напряжение? Вряд ли, скорее всего, на вас обидятся. Постарайтесь на глаза любимому не попадаться.



Любовный гороскоп на 24 октября 2019 Рыбы

Ваша любовь – это карточный домик, который может разрушиться от любого дуновения, любого неверного движения. Постарайтесь быть предельно аккуратными, возводя новые этажи и добавляя к вашему произведению искусства еще одну колоду. И подумайте. Как сделать ваш совместный шедевр более прочным.