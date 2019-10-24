Гороскоп на 24 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 24 октября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 24.10.2019 - 25-26 лунный день.

Луна в знаке зодиака 24.10.2019 - Луна в Деве.





Гороскоп на 24 октября 2019 Овен

Идея, придуманная сегодня, может быть успешно осуществлена завтра и уже послезавтра принесет первые плоды. Поэтому звезды рекомендуют в этот день по возможности не отдыхать, а искать новые решения для старых проблем: наверняка они окажутся более чем успешными и оригинальными.





Для того, чтобы достичь чего-то большего, вам сейчас как никогда необходимо пожертвовать чем-то малым во имя глобальных перспектив будущем. Поверьте, вы не будете жалеть о принятом решении. Наберитесь смелости и действуйте решительно! Храбрость, как известно, города берет.На горизонте маячит деловая поездка, результаты которой будут очень важны для всего дальнейшего развития вашей компании. От того, какие решения вы примете сейчас, во многом зависит, суждено ли ей состояться. Подумайте хорошенько.Такое впечатление, что кто-то чересчур злоупотребляет вашей добротой и отзывчивостью. Присмотритесь повнимательнее к тому человеку, которому вы уже не в первый раз оказываете услугу. Так ли он нуждается в вашей постоянной поддержке? Возможно, он просто-напросто сел вам на шею.Нынче ленность будет побеждена рабочим энтузиазмом. Неважно, что именно вы сделаете, важно — как вы справитесь с сопротивлением окружающих, которым, в отличие от вас ничего делать не хочется.Вы, похоже, решили набрать немыслимый темп работы. Напрасно, бегать впереди паровоза бессмысленно и не слишком полезно для здоровья. Да и прочим участникам процесса такая спешка не по душе. Притормозите.Сегодня звезды рекомендуют не торопиться в принятии управленческих решений разного рода. Далеко не во всех случаях они окажутся правильными, а порой могут стать даже губительными для вашего предприятия. Посоветуйтесь со всеми, с кем только можно, и лишь после этого действуйте.Сегодня вы будете испытывать постоянную нехватку времени. Это, конечно, утомительно, но зато работа в режиме цейтнота позволяет максимально продуктивно использовать имеющиеся временные ресурсы.Не стоит винить других в том, что лужа, в которой вы сидите, слишком глубока или чересчур холодна, даже если они действительно в этом виноваты. Лучше вылезайте из нее, сколько же можно головастиков пугать.

Гороскоп на 24 октября 2019 Козерог

Сегодня вам не удастся натянуть на себя какую бы то ни было маску. Слишком уж ярко из под нее будет светиться ваша собственная индивидуальность, обмануть никого не получится. По этой причине ограбление банка или другое какое противоправное действие лучше отложить.



Гороскоп на 24 октября 2019 Водолей

Всё, что бы с вами сегодня ни случилось, поможет вам лучше разбираться в людях и находить выход из сложных ситуаций. Результатом сегодняшнего дня станет для вас бесценный опыт, хотя сразу понять это удастся немногим.



Гороскоп на 24 октября 2019 Рыбы

Вы сможете и вы должны в этот день преодолеть любые препятствия, ведь сегодня вы активны и верите в свои силы. На таком душевном подъеме вы с лёгкостью возьмете те высоты, на которые раньше и смотреть-то боялись, а благодаря вашей уверенности в себе вы сможете склонить к сотрудничеству интересующих вас людей.