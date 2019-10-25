Любовный гороскоп на сегодня 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 25 октября 2019 Овен

Звёзды посоветовали бы сегодня воздержаться от походов в крупные супермаркеты и роскошные бутики - потраченные деньги и купленные шмотки не добавят мажорных ноток вашему настроению, а спутник ваш совершенно озвереет от шоппинга. Или от его результатов - смотря по тому возьмете вы его с собой в магазины или нет.





Любовный гороскоп на 25 октября 2019 Телец

В этот день вас удивит приземленность вашего любимого человека. Причем удивит неприятно. Вы-то думали, что он птица высокого полета, а сегодня он поведет себя как голубь или воробушек. Впрочем, далеко идущих выводов делать не стоит: может, у него день так сложился. Да и вообще такие метаморфозы бывают иногда полезны.





В этот день вам стоит вспомнить о том, чему вас учили ваши любимые книжки. Детские тоже подойдут замечательно: даже из выученного наизусть «Колобка» можно извлечь некий урок любви, понимания, терпения и осторожности. Главное, вовремя применить его на практике.Сегодня стоит рассказывать своей половинке о каждом своем шаге. Даже если по дороге с работы вы строили глазки очаровательной блондинке (очаровательному брюнету) – стоит поведать и об этом. Это ещё раз докажет ей, что вы ей целиком и полностью доверяете и у вас от неё нет никаких тайн.Пришла пора вспомнить о своих школьных или институтских друзьях. Вы так давно не виделись, что на волне ностальгии у человека, на которого вы давно положили глаз, могут возникнуть и другие, более пылкие чувства. Если вы действительно не отказались бы от того, чтобы их разжечь – напишите ему или позвоните.Вы удивительный человек. Остается только изумляться, почему это очевидно только для вас самого. Быть может, вы просто ленитесь удивлять окружающих? Так попробуйте — это заметно повысит ваш рейтинг в их глазах.Сегодня вам будет довольно грустно и одиноко, потому что ваш любимый человек не будет отличаться решительностью и разговорчивостью, а значит, всю инициативу вам придется проявлять самостоятельно и без чьей-либо помощи, что поднятию настроения способствовать не будет.Сегодня окажется, что ваш главный претендент на то, чтобы занять место вашей половинки, не совсем подходит для этого гордого статуса. Или даже совсем не подходит. Поэтому не стоит и пытаться продолжать эти отношения, если у вас нет никакой уверенности в том, что в них есть какой-то смысл.Проверять чувства любимых сегодня, пожалуй, не стоит. Можете увлечься и случайно обидеть. Если все же это произойдет, придется пустить в ход тяжелую артиллерию и доказать в ответ свою любовь. Вас простят, но осадочек останется.

Любовный гороскоп на 25 октября 2019 Козерог

Пришла пора определиться. Как же все-таки называются ваши отношения? Дружба? Любовь? А может, вы просто приятели? Решите это для себя и начинайте действовать в соответствии с тем статусом, который вы себе придумали. Только не забывайте о степени ответственности за это решение.



Любовный гороскоп на 25 октября 2019 Водолей

Сегодня вы поймёте, что впереди вас ждёт ещё очень много всего светлого, радостного и интересного; что ваши отношения с вашим любимым человеком только начинаются; что жизнь - прекрасная и замечательная штука. Постарайтесь запомнить это ощущение, удержать и никогда больше не терять.



Любовный гороскоп на 25 октября 2019 Рыбы

Не все начинания вашего любимого человека в этот день будут плодотворны, интересны и полезны для вашего совместного будущего. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы не расстроить его в любом случае и не помешать ему в дальнейшем строить новые планы.