Гороскоп на 25 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 25 октября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 25.10.2019 - 26-27 лунный день.

Луна в знаке зодиака 25.10.2019 - Луна в Деве.





Гороскоп на 25 октября 2019 Овен

Если вы задумали покупку, то сегодняшний день как нельзя лучше подходит для осуществления этого плана. А для того, чтобы не ошибиться с выбором, посоветуйтесь с человеком, который отлично разбирается в этой области. Вместе вы сумеете найти самый подходящий вариант.





Очень продуктивный день для вашей карьеры. Стоит задуматься над тем, как вы можете немного подкорректировать свои методы работы, соотнося их с требованиями современного времени и общепринятых стандартов. Только не забудьте, что полученный результат потом надо будет закрепить.Сегодня благоприятный день для того, чтобы открыть новое направление своей деятельности. Если у вас нет возможности начать новый бизнес или сменить профессию, постарайтесь найти какое-то разнообразие в вашей рутинной работе. Возможности для этого наверняка имеются.Денек не из легких. Из-за маленькой ошибки, допущенной в самом начале, все может встать вверх дном. Вряд ли вас это порадует, так что постарайтесь в первой половине дня обращать внимание на всякую мелочь.Сегодня вам дальше своего порога выйти вряд ли удастся: вы будете слишком заняты домашними делами, поэтому придётся отказать друзьям, когда они предложат вам выехать с ними куда-нибудь. На дальние поездки сегодня не рассчитывайте, а вот вечером созвать близких друзей очень даже получится!Если вы имели неосторожность недавно про кого-то посплетничать, сегодня лучше носа из дома не показывать и уж точно стоит избегать встречи с этим человеком. Он может предъявить вам свои претензии в самой недвусмысленной форме.Сегодня вам будет необходимо дружеское участие в особо крупных размерах. Без него нынче будет трудно, вас будут снедать различные малоприятные чувства, начиная от элементарного голода, до вселенской тоски.Не торопитесь ускорять спокойное течение текущей интриги, дабы не превратить малозаметный покуда беспорядок в нечто, больше смахивающее на первозданный хаос.Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа - не хищный зверь, именуемый волком, посему никуда от вас не денется.

Гороскоп на 25 октября 2019 Козерог

Нынче хорошо бы закончить хоть одно дело. Можно — промежуточный этап — ну хоть что нибудь, чтобы появилась возможность утереть трудовой пот со лба и сказать «ну, вот и все».



Гороскоп на 25 октября 2019 Водолей

Сегодня вам можно только позавидовать: у вас не возникнет ни одного повода для того, чтобы вспомнить о необходимости работать. Постарайтесь насладиться полной свободой действий и никоим образом не нарушать создавшуюся идиллию желанием срочно решить управленческую или ей подобную задачу.



Гороскоп на 25 октября 2019 Рыбы

Если вы сегодня не активизируетесь, то в ваших финансовых и профессиональных делах может наступить серьёзный застой. Разве к этому вы стремились? Проявив сегодня всю свою инициативу и заинтересованность к работе, вы сможете хорошо поправить свои дела. Особенно это касается работников творческой сферы.