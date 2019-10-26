Любовный гороскоп на сегодня 26 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на сегодня 26 октября 2019 года для всех знаков зодиака
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Овен
В этот день ваша помощь может потребоваться вашему любимому человеку в любое время суток, поэтому будьте постоянно начеку: не выключайте мобильный телефон или компьютер, готовьтесь к тому, что вам придется довольно быстро и оперативно реагировать на происходящие события.
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Телец
Сегодня вас многое будет раздражать, и ваш любимый человек может стать одним из списка этих самых многих. Поэтому лучше в этот день ограничить время общения с ним, сократив его до минимума. Лучше не провоцировать себя и не испытывать судьбу - ничем хорошим это не закончится.
Сегодня вы сами не будете знать, чего хотите от вашего любимого человека. А потому не будете знать, чего от него ждать – и любое его действие, любая его реакция на ваше поведение будет вызывать в вас лишь отрицательные эмоции. Постарайтесь просто ничего не ждать – так может быть проще.
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Рак
Сегодня вы возьмете под сомнение правоту вашего любимого человека в том или ином вопросе, даже если раньше он никогда не ошибался на эту тему. Постарайтесь не обидеть его своим недоверием, а наоборот дать понять, что вы просто хотите глубже разобраться в теме.
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Лев
Сегодня ваш любимый человек невольно причинит вам боль, причем такую, что оправляться вы от нее будете довольно долго и тяжело. Впрочем, его может оправдать то, что сделал он это действительно не со зла, а всего лишь потому, что не подумал. Больше такого не повторится.
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Дева
В этот день ваш любимый человек будет вам долго рассказывать о достоинствах того или иного времяпрепровождения. Которое в вас поначалу приступов восторга не вызовет, но не стоит доверять своим первым ощущениям. Возможно, чуть позже какой-то интерес всё же да пробудится.
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Весы
Сегодня вы проявите себя не особо понятливым человеком. Это может вызвать совершенно естественное раздражение и чревато если не разрывом, то крупной ссорой. Избежать такого развития событий поможет готовность сделать то, чего от вас требуют, не вникая в подробности и не пытаясь осмыслить происходящее.
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Скорпион
Не бойтесь ваших оригинальных мыслей и идей, даже если они вам кажутся совершенно сумасшедшими. В любом случае, ваша половинка их поддержит и сделает всё возможное и невозможное для того, чтобы они воплотились в жизнь. Если это, конечно, не идеи о скорейшем расставании навечно.
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Стрелец
В этот день вашему любимому человеку придется выполнить несколько не очень приятных обязательств, что в значительной мере скажется на его настроении. К сожалению, и на вашем тоже, ибо всеми своими переживаниями и нелицеприятными отзывами он будет щедро делиться с вами.
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Козерог
В этот день вам стоит десять раз взвесить все «за» и «против» прежде чем что-то сказать. Даже ваше самое невинное слово может вызвать обиду у вашего любимого человека. Может быть, стоит изображать сегодня человека немногословного и молчаливого во избежание эксцессов?
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Водолей
Сегодня вам не стоит слишком часто вспоминать прошлое и ваши предыдущие отношения, поскольку эти воспоминания лишь помешают вам строить ваше настоящее и будущее вместе с вашим ныне любящим и любимым человеком. Оставьте воспоминания на более устойчивый период.
Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Рыбы
Признайтесь себе: вы давно хотели что-то изменить в ваших отношениях. Возможно, даже человека, с которым вы эти отношения строите. Сегодня очень подходящий день для того, чтобы осознать, что именно вас не устраивает и почему. Возможно, радикальные изменения и не нужны.