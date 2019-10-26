Любовный гороскоп на сегодня 26 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Овен

В этот день ваша помощь может потребоваться вашему любимому человеку в любое время суток, поэтому будьте постоянно начеку: не выключайте мобильный телефон или компьютер, готовьтесь к тому, что вам придется довольно быстро и оперативно реагировать на происходящие события.





Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Телец

Сегодня вас многое будет раздражать, и ваш любимый человек может стать одним из списка этих самых многих. Поэтому лучше в этот день ограничить время общения с ним, сократив его до минимума. Лучше не провоцировать себя и не испытывать судьбу - ничем хорошим это не закончится.





Сегодня вы сами не будете знать, чего хотите от вашего любимого человека. А потому не будете знать, чего от него ждать – и любое его действие, любая его реакция на ваше поведение будет вызывать в вас лишь отрицательные эмоции. Постарайтесь просто ничего не ждать – так может быть проще.Сегодня вы возьмете под сомнение правоту вашего любимого человека в том или ином вопросе, даже если раньше он никогда не ошибался на эту тему. Постарайтесь не обидеть его своим недоверием, а наоборот дать понять, что вы просто хотите глубже разобраться в теме.Сегодня ваш любимый человек невольно причинит вам боль, причем такую, что оправляться вы от нее будете довольно долго и тяжело. Впрочем, его может оправдать то, что сделал он это действительно не со зла, а всего лишь потому, что не подумал. Больше такого не повторится.В этот день ваш любимый человек будет вам долго рассказывать о достоинствах того или иного времяпрепровождения. Которое в вас поначалу приступов восторга не вызовет, но не стоит доверять своим первым ощущениям. Возможно, чуть позже какой-то интерес всё же да пробудится.Сегодня вы проявите себя не особо понятливым человеком. Это может вызвать совершенно естественное раздражение и чревато если не разрывом, то крупной ссорой. Избежать такого развития событий поможет готовность сделать то, чего от вас требуют, не вникая в подробности и не пытаясь осмыслить происходящее.Не бойтесь ваших оригинальных мыслей и идей, даже если они вам кажутся совершенно сумасшедшими. В любом случае, ваша половинка их поддержит и сделает всё возможное и невозможное для того, чтобы они воплотились в жизнь. Если это, конечно, не идеи о скорейшем расставании навечно.В этот день вашему любимому человеку придется выполнить несколько не очень приятных обязательств, что в значительной мере скажется на его настроении. К сожалению, и на вашем тоже, ибо всеми своими переживаниями и нелицеприятными отзывами он будет щедро делиться с вами.В этот день вам стоит десять раз взвесить все «за» и «против» прежде чем что-то сказать. Даже ваше самое невинное слово может вызвать обиду у вашего любимого человека. Может быть, стоит изображать сегодня человека немногословного и молчаливого во избежание эксцессов?

Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Водолей

Сегодня вам не стоит слишком часто вспоминать прошлое и ваши предыдущие отношения, поскольку эти воспоминания лишь помешают вам строить ваше настоящее и будущее вместе с вашим ныне любящим и любимым человеком. Оставьте воспоминания на более устойчивый период.



Любовный гороскоп на 26 октября 2019 Рыбы

Признайтесь себе: вы давно хотели что-то изменить в ваших отношениях. Возможно, даже человека, с которым вы эти отношения строите. Сегодня очень подходящий день для того, чтобы осознать, что именно вас не устраивает и почему. Возможно, радикальные изменения и не нужны.