Гороскоп на 26 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 26 октября 2019 года - убывающая Луна.

Лунный день сегодня 26.10.2019 - 27-28 лунный день.

Луна в знаке зодиака 26.10.2019 - Луна в Весах.





Гороскоп на 26 октября 2019 Овен

Видя всё увеличивающуюся стопку документов на вашем столе, не откладывайте всё в дальний ящик и не отлынивайте от дел! Гоните прочь от себя лень, потом проблем меньше не станет, скорее напротив, ещё и прибавятся, и тогда вы точно сгорите на работе, а это вам ни к чему.





Не бросайтесь из крайности в крайность, четко определитесь, что же вам всё-таки нужно. Сейчас у вас достаточно непростое время, вам хочется и блеснуть талантом организатора, и вернуть себе душевный покой. Помощью вам будет поддержка и понимание ваших близких и гармония в доме.Нынче вам будет удаваться все, за что бы вы ни взялись. Стоит ли тратить день на рутинную чепуху или тривиальную домашнюю деятельность? Разумеется, нет! Беритесь за самые сложные задачи — и они будут решены.Пора поднять забрало - время противостояния окончилось. Можете вообще латы снять - сегодня никто не покусится ни на вашу выгоду, ни на ваше положение, ни на что либо иное, чем вы не желали бы делиться.Даже одиночеством можно наслаждаться, особенно если оно редкое и желанное. Но не забывайте все же, что человек - животное стадное и долгое одиночество вредит его здоровью.Энтузиазма у вас нынче будет - хоть отбавляй, а вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чей-нибудь помощи - руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.Различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.Сегодняшний день будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно вам удастся заставить себя что-нибудь сделать. А вот это, как раз, и может оказаться непросто.Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.Сегодня решение одной давно забытой проблемы всплывет само, по чистой случайности оказавшись у вас в поле зрения. Не замедлите им воспользоваться - когда еще у вас будет такая роскошная возможность избавиться от повода для головной боли.

Гороскоп на 26 октября 2019 Водолей

Не бойтесь сегодня задавать вопросы. Вы заблуждаетесь, если думаете, что таким образом вы станете выглядеть глупее. Напротив, вашу заинтересованность и желание поработать высоко оценят.



Гороскоп на 26 октября 2019 Рыбы

Сегодня на пути к цели перед вами возникнет несколько весьма серьёзных преград. Вам нужно только собраться с мыслями и найти самые простые решения неожиданных проблем, ведь все эти трудности не более чем ступеньки, ведущие вас вверх.