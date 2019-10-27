Любовный гороскоп на сегодня 27 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 27 октября 2019 Овен

Сегодня замечательный день для самоанализа. Вам предстоит понять, что в вас не так и что именно не нравится вашей половинке или мешает вам быть с понравившимся вам человеком. Чем глубже вы копнете, тем более точный ответ найдете. Только постарайтесь, чтобы самокопание не превратилось в самозакапывание.





Любовный гороскоп на 27 октября 2019 Телец

Печальный день, который вполне может заставить вас припомнить грустную историю Ромео и Джульетты. На вашем пути к счастью будут вставать самые несуразные препятствия, создаваемые, в основном, родными и близкими. Не позволяйте никаким требованиям домашних заставить вас отменить свидание!





Если вам сегодня очень не хочется чего-то делать – не делайте, слушайте свое сердце. Впрочем, голос сердца не будет для вашего любимого человека достаточно убедительным доводом, поэтому для него придется придумать миллион других. Благо проблем с фантазией у вас быть не должно.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто понять, что именно вы хотите ему сказать тем или иным вашим действием или словом. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы ваша загадочность его ни в коей мере не пугала, иначе общение может стать более чем затруднительным.В этот день стоит поразить вашего любимого человека своими кулинарными способностями. Приготовьте что-нибудь эдакое, пусть даже оно и будет называться банальным словом «бутерброд» или «яичница». Главное – фантазия и необычное смешение ингредиентов.Весьма вероятно, что ваши верные друзья и подруги поделятся с вами определённой информацией насчёт вашей второй половинки. Вы и сами будете не рады, что вы им так всегда доверяете. Однако уверяем вас - поводов для опасений нет!Вам грустно. Вы ностальгируете. Вы хотите вернуться туда, где было светло, хорошо и радостно, а в будущем вы подобных красок не видите. Не беспокойтесь: они обязательно будут. Улыбнитесь своему сегодня, пусть даже сквозь слёзы, и верьте в счастливое завтра, которое обязательно придёт.Сегодня звёзды рекомендуют вам проявить характер по отношению к вашему любимому человеку. А то он сегодня окончательно решит, что ему всё можно и, скорее всего, выйдет за рамки приличий. В очередной раз. Если же в первый, не будьте чересчур суровы: вдруг он сделал это нечаянно?Сегодня излишняя решительность помешает вам добиться своей цели - заставить или уговорить вашего любимого человека поступить так, как вы считаете нужным. Стоит быть мягче, предупредительнее, тактичнее и гибче - только тогда удача улыбнётся вам и все ваши начинания окончатся так, как вам нужно.

Любовный гороскоп на 27 октября 2019 Козерог

Кто-то от большого ума может попытаться убедить вас в том, что ваше личное счастье — миф, ваши отношения с любимым ненормальны, и вообще у вас все не как у людей. Гоните советчика прочь.



Любовный гороскоп на 27 октября 2019 Водолей

Если вы хотите чего-то добиться от вашего любимого человека, сегодня вам придётся поиграть в заезженную пластинку, повторяя из раза в раз одно и то же. Только не забывайте, что ваша цель - получить от вашей половинки некое благо, которое он вам почему-то упорно не хочет давать, а не инициировать очередную ссору.



Любовный гороскоп на 27 октября 2019 Рыбы

Сегодня основным врагом вашей личной жизни станет техника. Интернет не будет работать, СМС – доходить и вообще плоды человеческой мысли повернутся к вам спиной. Придется по старинке: писать письма и встречаться лично. Вроде эти каналы сообщения окажутся на вашей стороне.