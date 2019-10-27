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Гороскоп на 27 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 27.10.19
Просмотров: 114
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 27 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 27 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 27 октября 2019 года - убывающая Луна.
Лунный день сегодня 27.10.2019 - 28-29 лунный день.
Луна в знаке зодиака 27.10.2019 - Луна в Весах.


Гороскоп на 27 октября 2019 Овен
Сегодня очень внимательно отнеситесь к тому, как вы ведете себя с сослуживцами и с начальством. Не слишком ли вы много себе позволяете? Последние дни вы чересчур расслабились, вам необходимо снова приобрести деловой настрой.

Гороскоп на неделю с 21 октября по 27 октября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 27 октября 2019 Телец
Старайтесь придерживаться того ритма, который сами себе задали. Такой режим работы поможет вам наиболее эффективно рассчитать свои силы, при этом оставив себе время и для их восполнения. Главное, чтобы потом это вошло у вас в привычку и дальше помогало вам продуктивно работать.

Гороскоп на 27 октября 2019 Близнецы
Сегодня звезды рекомендуют вам провести как можно больше времени наедине с собой. Поговорите с вашим альтер эго о чем-нибудь приятном, вспомните ваше совместное прошлое и помечтайте о совместном же будущем. Единственное условие – ни слова о работе.

Гороскоп на 27 октября 2019 Рак
Что-то, случайно сказанное сегодня в вашем присутствии, должно заметно повлиять на ваши действия. Возможно, вы услышите критику в свой адрес, но более вероятно, что таким образом вы получите информацию, которую немедленно захотите использовать в своих интересах.

Гороскоп на 27 октября 2019 Лев
Не торопитесь в этот день делать замечания вашему коллеге. Он вполне может на них обидеться настолько крепко, что не будет с вами разговаривать еще недели две или три, а то и мстить вздумает. Впрочем, вероятность мести невелика, а вот 10-15 рабочих дней провести в тишине и покое – это ли не счастье?

Гороскоп на 27 октября 2019 Дева
Happy end в фильмах - это чудесно, там неизменно главный герой выходит победителем. Но вы, кажется, перепутали мир реальный и мир выдуманный. Победа в недавно начатом деле, на которую вы так рассчитываете, если вам и достанется, то не так просто. Вам стоит приложить множество усилий для её решения, или отложить всё на потом.

Гороскоп на 27 октября 2019 Весы
Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.

Гороскоп на 27 октября 2019 Скорпион
Сегодня, чем более сильное отвращение будет вызывать у вас то или иное занятие, тем быстрее вы с ним будете справляться. Стоит воспользоваться моментом и переделать все неприятные дела, скопившиеся за последнее время.

Гороскоп на 27 октября 2019 Стрелец
Сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию.

Гороскоп на 27 октября 2019 Козерог
Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени вам нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.

Гороскоп на 27 октября 2019 Водолей
Успехи в делах могут вызвать излишнюю гордость, а в связи с ней и эгоизм. Опасайтесь конфликтов с сотрудниками и деловыми партнерами. Сдерживайте себя при общении с подчиненными. Положение звезд говорит о возможности неадекватного отношения к ним с вашей стороны.

Гороскоп на 27 октября 2019 Рыбы
Сегодня перед вами ребром встанет денежный вопрос, и вам придется потратить довольно много времени и мысленных усилий для того, чтобы придумать, как исправить ваше финансовое положение. Возможно, уже завтра вы начнете претворять ваш план в жизнь.

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