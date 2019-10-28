Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года



Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Овен

На этой неделе от вас потребуют не слов любви, не нежности и не подарков - а способности выслушать и понять. Не разочаруйте любимого человека, ему действительно это необходимо, а с вас не убудет. Также с вами могут обойтись достаточно резко. Однако если вы решитесь дать волю чувству юмора, об этом моментально пожалеют.





Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Телец

На семейном совете в этот период могут произойти самые неожиданные вещи. Будут приняты какие-то серьезные решения, которые заставят ваше сердце отчаянно запрыгать от радости. Вас, наверное, отправят в отпуск к морю, да еще и одного — на поиски романтических приключений. Ущипните себя — это сон.



Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Близнецы

Этот период неплох, чтобы сначала ничего не делать, а потом еще немного отдохнуть. Прежде всего - от того, что принято называть бытовыми проблемами. Пусть работы по дому нынче берет на себя кто угодно, только не вы. Иначе вы станете самым невыносимым брюзгой на свете - домочадцы сами сильно пожалеют, что заставили вас чем-то заниматься.



Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Рак

Вам не стоит обижать ни вашего любимого человека, ни, тем более, его друзей. Последствия второго могут быть куда страшнее, ибо в этом случае против вас будет настроен не один дорогой вам человек, а сразу несколько, причем силы их будут впечатлять и ужасать.



Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Лев

Звезды рекомендуют потратить как можно больше денег на вашего любимого человека. В конце концов, они не более чем брызги, и их однажды можно будет заработать столько, сколько нужно. А любимый человек всего один, и счастливый свет его глаз дороже любых миллионов.



Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Дева

Вероятны мелкие разногласия с детьми, которые при вашем неумелом поведении могут перерасти в большой и затяжной конфликт. Звёзды советуют вам не идти на поводу у своих эмоций. Разум на этой неделе - ваш лучший помощник.



Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Весы

Раз уж это неделя знаний, постарайтесь узнать о вашем любимом человеке что-нибудь новое. Нет, в шпионов играть не обязательно. Просто попросите вашу половинку рассказать вам что-нибудь о ее детстве или о взглядах на жизнь... А может, разговорится ее мама, брат или друг?..



Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Скорпион

Подходящий период для того, чтобы сделать что-то в первый раз. Например, первый раз поцеловать вашего любимого человека или первый раз признаться ему в любви. Если вы не сделаете это на сей раз, неизвестно, когда вам ещё представится такая уникальная возможность.



Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Стрелец

Вашему любимому человеку придется в чем-то помочь вам по хозяйству. Причем добрым советом он отделается вряд ли: либо в магазин побежит, либо к мытью посуды присоединится, либо окажется прикованным к плите. Главное, чтобы его это не очень испугало.





Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Козерог

У вашей половинки есть для вас важная новость. Она касается непосредственно ваших отношений. Какой она будет – приятной или не очень – пока неизвестно. Лучше готовиться ко всему и настроиться на то, что в любом случае лучше сохранять спокойствие, твёрдость духа и уверенность в собственных силах.



Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Водолей

Проводите больше времени с семьей, организуйте совместный досуг, навестите родственников, которые живут в других городах. Если отношения с кем-то из близких напряженные, сейчас вам наверняка удастся это исправить.



Любовный гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года Рыбы

Кто-то осознает бесперспективность надежд и заставит себя переключить внимание на что-то другое - новое увлечение, например. А кому-то повезет встретить «лекаря души», общение с которым позволит забыть о доставляющих боль чувствах. И возможно, на этой неделе зародится новое чувство, и оно будет взаимно.