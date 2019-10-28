Любовный гороскоп на сегодня 28 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 28 октября 2019 Овен

Будьте сегодня честны в первую очередь с собой. Тогда и по отношению к вашему любимому человеку вы будете совершенно искренни, вам не за что будет перед ним стыдиться. В этот день для вас очень важно не чувствовать себя ни перед кем виноватым и оставаться счастливым обладателем кристально чистой совести.





Любовный гороскоп на 28 октября 2019 Телец

Хороший день для совместных бесед философического свойства. Когда если не сегодня поговорить с любимым человеком о бренности жизни, обсудить причины качания деревьев, задуматься о наличии жизни на Марсе. Только не обсуждайте ничего конкретного вроде покупки нового дивана: все равно ничего дельного не придумаете.





Как бы грустно вам ни было об этом слышать, у вашего любимого человека помимо вас есть еще множество других интересов и увлечений. Сегодня вам придется в очередной или в первый раз в этом убедиться. Ревновать не стоит, ибо бесполезно. Цены вам не будет как половинке, если вы научитесь гармонично вписываться в его жизнь.Сегодня стоит говорить вашему любимому человеку обо всём, что вас тревожит или радует, честно и без утайки. Потому что любую фальшь и неискренность он почует за версту и очень не обрадуется тому, что она есть. Поэтому, несмотря на все трудности, постарайтесь быть искренними.Сегодня вашему любимому человеку не придется все напоминать вам по несколько раз. Скорее, наоборот, вы будете подрабатывать на полставки его органайзером, подсказывая, что делать дальше и что еще нужно не забыть. Главное, делайте это естественно и органично, чтобы не обидеть и не унизить вашу половинку.День чреват потерей чего-то мелкого, но весьма дорогого вашему сердцу, равно как и сердцу вашего супруга. Постарайтесь не посеять обручальное кольцо - считается, что это не самая лучшая примета. И проследите за здоровьем домашних питомцев - хомячков, попугайчиков, рыбок - может, кто-то из них неважно себя чувствует?Сегодня вам, возможно, придется выслушать несколько довольно-таки нелестных отзывов о человеке, который вам совсем небезразличен, что может пошатнуть вашу веру в него. Держитесь крепче — верить наговорам — последнее дело.Если вы сегодня будете действовать сообща, то свернете горы! А также шеи - всем вашим неприятностям. Однако малейшая разобщённость будет способствовать огромному количеству неудач. Так что вспомните старую мудрость о том, что два прутика сломать сложнее, чем один - и крепко держитесь друг за друга!Сегодня вашему любимому человеку покажется, что вам для полного счастья в этой жизни не хватает конфет, по преимуществу шоколадных. Поэтому будьте готовы к тому, что их в вашем доме в этот день прибавится. А если нет – значит, вам просто не решаются преподнести этот скромный дар.

Любовный гороскоп на 28 октября 2019 Козерог

Сегодня вы получите от вашего любимого человека не по потребностям, а по заслугам, то есть обратная связь будет максимально адекватна тому, как вы к нему относились в течение примерно последнего месяца. Звезды надеются, что вы будете приятно удивлены полученным результатом.



Любовный гороскоп на 28 октября 2019 Водолей

В этот день звезды рекомендуют вам попробовать целый день разговаривать с вашей половинкой возвышенным языком, подбирая полные почтения можете перейти на "вы".



Любовный гороскоп на 28 октября 2019 Рыбы

Счастье в простом. По сути, все, что происходит с вами – это маленькое волшебство, к которому вы настолько привыкли, что совсем его не замечаете. А зря. Уже завтра все может измениться настолько, что вы будете с ностальгией вспоминать сегодняшний день. Цените простые волшебные вещи, окружающие вас. Цените вашего любимого человека. Цените.