Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Овна

Если представится возможность поучаствовать в волонтерском движении или благотворительном мероприятии, не отказывайтесь. От осознания того, что вы помогли нуждающимся, в душе у вас воцарятся мир и покой.





Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Тельца

Звезды настаивают: эта неделя - не время топтаться на месте! Постоянное движение вперед - вот залог успеха в этом периоде. Совершенствуйте навыки, учитесь новому, «заглядывайте» в совершенно незнакомые области знания, пробуждайте в себе интерес к ним. Ну и, конечно, делитесь собственным опытом с другими. Без этого - никуда!



Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Близнецов

Ведите себя сдержанно и не пытайтесь идти по головам. Не прокладывайте дорогу к цели окольными путями. Успех в этом месяце зависит главным образом от того, насколько правильно вы умеете распределять время и силы. Постарайтесь никуда не опаздывать, оперативно выполнять обещания и не откладывать на завтра важные дела. От интриг следует держаться подальше. Если хотите что-то получить, говорите об этом открыто и честно.



Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Рака

Ищите вдохновение в простых вещах. Вспомните оставленный вами когда-то проект или идею, потому что эта неделя - это то самое время, когда задуманное должно и может осуществиться! Вероятно, раньше вам не хватало знаний, навыков либо уверенности в себе. Теперь же вы полностью готовы довести дело до конца.



Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Льва

Имейте в виду: необдуманный поступок наверняка повлечет за собой не слишком радужные последствия. Прежде чем что-либо предпринять, взвесьте все «за» и «против», поинтересуйтесь мнением родственников или друзей.



Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Девы

По возможности устройте себе «вылазку» в другой город. Вы отлично проведете время, узнаете много нового и интересного и наверняка познакомитесь с людьми, с которыми удастся завязать дружеские отношения.



Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Весов

Наиболее удачное время для самосовершенствования и посещения тренингов личностного роста. Причем неважно, будете ли вы учиться очно или запишетесь на дистанционные курсы. Если вам не хочется тратить деньги на обучение, найдите время для прохождения психологических тестов. Вы узнаете о себе нечто новое, и эта информация станет отправной точкой для дальнейшей работы над собой.



Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Скорпиона

Возьмите себя в руки! Возможно, вас вдохновит пример какого-то великого человека, преодолевшего себя и достигшего цели, - например, спортсмена или артиста. Главное - поверить в свои силы, это уже половина успеха.



Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Стрельца

Старайтесь держать себя в руках, не срывайтесь на близких и не придирайтесь к ним по мелочам. Если вам все-таки не удастся миновать ссоры, идите на примирение первыми. В противном случае напряженная атмосфера будет царить в доме еще долго.





Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Козерога

Посещение государственных инстанций планируйте на первую треть недели. В этот период будет проще добиться разрешения волнующих вас вопросов. Воздержитесь кому-либо что-то советовать во второй половине недели.



Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Водолея

Вселенная щедра к тому, кто готов принять ее подарки. А вы готовы? Неделя предоставит возможность расширить круг общения. Весьма вероятно, что среди новых знакомых будут люди, занимающие высокие посты и обладающие большим авторитетом в обществе. Если предложат помощь, не скромничайте и не отказывайтесь. Наступит время, и вы сполна отблагодарите человека, оказавшего вам поддержку.



Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для Рыб

Без оглядки идите вперед и ставьте перед собой новые цели. Не хочу, но надо в марте следовать такой установке будет невероятно трудно. Чтобы дело спорилось, оно должно вызывать интерес, будоражить ум и сердце. Так находите, придумывайте этот интерес!