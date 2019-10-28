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Гороскоп на 28 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Добавлено: 28.10.19
Просмотров: 91
Рубрика: Гороскоп
Теги: Гороскоп на сегодня
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Гороскоп на 28 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Гороскоп на 28 октября 2019 года для всех знаков зодиака

Ближайшее новолуние: 28 октября 2019 года в 06:38. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.
Фаза Луны 28 октября 2019 года - новая Луна.
Лунный день сегодня 28.10.2019 - 29, 1 и 2 лунный день.
Луна в знаке зодиака 28.10.2019 - Луна в Скорпионе.


Гороскоп на 28 октября 2019 Овен
Сегодня вам не стоит слишком много говорить о вашей работе, делиться впечатлениями о ней с друзьями и родственниками, ибо не всем интересны и понятны ее специфика, подробности и детали. Попробуйте поговорить о чем-то менее интеллектуальном, зато более интересном.

Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября 2019 года для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 28 октября 2019 Телец
В этот день вам не следует переоценивать свои возможности. Да, вы человек сильный и талантливый, однако даже ваши силы и таланты небезграничны. В тот или иной момент они могут подвести – и тогда неприятности на работе неизбежны. Тот или иной момент может настать сегодня!

Гороскоп на 28 октября 2019 Близнецы
Сегодня благоприятный день для того, чтобы открыть все окна и двери – и наслаждаться ветром, свежим воздухом, атмосферными осадками и прочими погодными явлениями — с чем повезет. Главное — не простудитесь. А работа? В работе лучше сделать перерыв. Вы заслужили право на свободу, хотя бы ненадолго.

Гороскоп на 28 октября 2019 Рак
Вам на работу? тщательно проверьте, всё ли вы взяли: ваша усталость может дать о себе знать в виде забывчивости и невнимательности. Будет очень досадно возвращаться за чем-то важным, тем более, что это плохая примета. Кроме того, вы рискуете опоздать.

Гороскоп на 28 октября 2019 Лев
Сегодня ваше финансовое положение будет стабильным, и дела будут идти удачно. Без вашего участия, по счастью, ибо выходной. Звезды обещают хороший во всех смыслах день. А если вдруг что-то не заладится – вам всегда будет, к кому обратиться за помощью и поддержкой.

Гороскоп на 28 октября 2019 Дева
Постарайтесь сегодня добиться того, чтобы вас не беспокоили в течение довольно продолжительно времени. Результатом может стать произведение, которым вы будете гордиться вся оставшуюся жизнь.

Гороскоп на 28 октября 2019 Весы
Сегодня должно случится что-то, чего вы никак не могли ожидать. Постарайтесь выстроить свои планы таким образом, чтобы их можно было безболезненно перекроить.

Гороскоп на 28 октября 2019 Скорпион
Сегодня вам очень пригодится ваша интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться интуицией кого-либо из родственников или знакомых.

Гороскоп на 28 октября 2019 Стрелец
Сегодня кто-то сможет окончательно и бесповоротно испортить вам настроение одним лишь своим присутствием. Ваша задача - не позволить этого. Постарайтесь не обращать ни малейшего внимания на столь раздражающий вас объект, и отвратительное настроение будет обеспечено ему, а не вам.

Гороскоп на 28 октября 2019 Козерог
Это удачный день, чтобы защитить свои права, однако следует понимать, что справедливость восторжествует лишь в том случае, когда пострадавшие от несправедливости не желают оставлять все как есть. Начинайте борьбу, вы должны победить.

Гороскоп на 28 октября 2019 Водолей
Сегодня вы узнаете, что вскоре вам предстоит выступить перед достаточно многочисленной аудиторией. Очень вероятно, что это будет презентация новой продукции или начало нового совместного проекта. Чтобы быть более убедительным и сразить всех своей убедительной речью, неплохо было бы уже начать готовиться.

Гороскоп на 28 октября 2019 Рыбы
Вы чересчур переутомились в последние дни, поэтому одна мысль о том, что и сегодня вам придётся постоянно находиться среди людей и поддерживать общий разговор, приводит вас в ужас. Посвятите день только себе. Прогулки в одиночестве помогут вам снова обрести душевную гармонию. Главное, не оставайтесь дома!

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