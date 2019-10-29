Гороскоп на 29 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 29 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 29.10.2019 - 2,3 лунный день.

Луна в знаке зодиака 29.10.2019 - Луна в Скорпионе.





Гороскоп на 29 октября 2019 Овен

Чем больше вы думаете о работе и о деньгах, тем меньше внимания уделяете близким вам людям, что им, безусловно, не очень-то нравится. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы как-то изменить сложившуюся ситуацию. Может быть, стоит хотя бы на день уйти от рутины работы?





Любые знакомства могут оказаться весьма перспективными и очень полезными для дальнейшего процветания вашей компании. Помните о самой важной науке - науке нравиться - и постарайтесь произвести наилучшее впечатление. От того, как вы себя покажете, зависит очень многое.Не торопитесь сегодня вливаться в работу сразу с самого утра. Наработаться и устать вы еще всегда успеете. А вот продлить перекур на несколько лишних минут или часов, обсудить с коллегами прошедшие дни и построить планы на стремительно приближающиеся новые выходные можете и не успеть.Сегодня члены вашего семейства, занимаясь пилением вашей драгоценной особы, допилят, наконец, до особо чувствительного фибра вашей души, чем вызовут ваше справедливое негодование. Не поубивайте их, пожалуйста.Ничто так не обезоруживает собеседника, стремящегося поспорить, как признание собственной неправоты. Особенно, если вы действительно неправы. Воспользуйтесь этим тактическим ходом, и вам не придется страдать от своего упрямства. Да и назревающий конфликт быстро разрешится.Сегодня у вас есть реальный шанс превратить вчерашних недругов в как минимум союзников. Но только не думайте, что реализовать его будет совсем уж легко. Впрочем, даже если не получится, вы все равно ничего не потеряете.Сегодня у вас может создаться впечатление, что все вокруг просто сошли с ума. Понять, а тем более предсказать то или иное действие другого человека может оказаться до крайности непросто. В такой ситуации лучше постараться отстраниться от происходящего.Сегодняшний день будет богат на потрясения, но вас они не коснутся, если только у вас не хватит ума влезть туда, где разгорелся конфликт. Работайте спокойно: пока что все эти перипетии ни имеют к вам никакого отношения, а следовательно, вы можете прекрасно потрудиться на общее благо.На работе царит полная неразбериха. Но вам всё-таки не следует использовать эту ситуация для того, чтобы, скажем, пораньше уйти со службы. Если внутри вашей организации и имеет место быть страшная путаница по многим причинам, то вам не стоит делать свой вклад в увеличение энтропии.

Гороскоп на 29 октября 2019 Козерог

Если срочно не придумаете что-то новенькое и оригинальное, то дело, над которым вы сейчас работаете, скорее всего, потерпит полное фиаско. Вам надо очень хорошо постараться, чтобы найти такое неординарное решение, которое сразу же привлечет внимание к вашему проекту.



Гороскоп на 29 октября 2019 Водолей

Сегодня звезды рекомендуют вам во всем искать подвох. Наверняка в каком-то очень интересном и многообещающем деловом предложении есть подводные камни, которых вы по той или иной причине не замечаете. Постарайтесь, однако, не подозревать всех и вся — так и рехнуться можно.



Гороскоп на 29 октября 2019 Рыбы

Сегодняшний день открывает перед вами неплохие перспективы для выхода в крупный бизнес. Главное действовать быстро, расчетливо и не оставлять своим конкурентам ни единого шанса на успех. Сейчас у вас есть всё для того, чтобы добиться поставленной цели.