Любовный гороскоп на сегодня 30 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 30 октября 2019 Овен

Сегодня вы будете склонны к тому, чтобы делать ложные выводы из поведения вашего любимого человека и верить им безоговорочно. Увы, они далеко не всегда будут верными и хорошо если в половине случаев ими можно было руководствоваться при выборе той или иной модели поведения.





Любовный гороскоп на 30 октября 2019 Телец

Ваш язвительный язычок будет сегодня источать много желчи, и супруг не замедлить устроить скандал, если вы в течение дня не смените гнев на милость. Звёзды не советуют вам и дальше продолжать в том же духе - это может негативно сказаться на ауре ваших отношений.





В этот день вы сможете собой гордиться, ибо свершите что-то совершенно невозможное. Ваш любимый человек, кстати, это заметит и оценит сполна, ибо и его жизнь благодаря вам сегодня поменяется. Поэтому готовьтесь сначала к нелёгкому делу, а потом к лаврам победителя.Если за окном ненастье и не хочется выходить из дома, можете смело остаться дома. Звёзды советуют уделить часть своего времени детям. Почитайте им сказку, но непременно со счастливым концом - сегодня и так на душе грустно и тоскливо. В крайнем случае - поиграйте с ними в их любимые компьютерные игры.Неблагоприятный день для выяснения отношений, расстановок всех точек над i и скандалов в воспитательных целях. Сегодняшний день лучше перетерпеть, скрежеща зубами или подсолив немного подушку. Любые попытки что-либо изменить только усугубят создавшуюся ситуацию.Почувствуйте себя волшебником! Любое выражение любви и искренних чувств привнесет в жизнь ваших близких немало радости и счастья, и они в долгу не останутся! Приласкайте детей, позвоните родителям, приведите в дом бездомного котенка (ладно, согласны, тут мы переборщили - котенка достаточно просто накормить). Жизнь так недолговечна, не стоит тратить ее на ссоры.Сегодня поведение вашего любимого человека может вас шокировать, причем сильно и неоднократно. Попытайтесь понять, почему он ведет себя именно так. Плохое настроение? Попытка что-то вам показать или доказать? Или он наконец-то стал самим собой и будет теперь таким всегда?Подходящий день, чтобы пополнить коллекцию. Если воспитание не позволяет вам коллекционироваться воздыхателей, заведите блокнотик с признаниями в любви на всех языках, которые известны вам, вашим знакомым, преподавателям филфака ближайшего университета и т.п. Со временем станете настоящим полиглотом.Сегодня вы поймете, что как бы сложно ни складывались ваши отношения с вашим любимым человеком, вам без него приходится гораздо труднее, чем с ним, поэтому необходимо приложить все усилия для того, чтобы ужиться и уладить все возникшие невзначай конфликты.

Любовный гороскоп на 30 октября 2019 Козерог

В этот день вашему любимому человеку нелегко будет найти с вами общий язык. Вроде будете говорить понятными друг другу словами, вот только стыковаться они будут как-то непонятно, и комбинации окажутся недоступными для понимания. Придется с этим что-то делать. Может быть, перейти на язык жестов?..



Любовный гороскоп на 30 октября 2019 Водолей

Если бы вы знали, что сегодня всё обернётся для вас таким образом, вы бы вчера повели себя несколько по-другому. Однако сделанного не воротишь, и вам придется жить с тем, что есть. Тем более что это окажется не так и сложно, как вам могло показаться изначально.



Любовный гороскоп на 30 октября 2019 Рыбы

Постарайтесь сегодня развеселить вашего любимого человека. Никакие уговоры и разговоры не подействуют на него лучше, чем пять минут непрерывного здорового смеха. И чем больше, тем лучше, как утверждают звёзды. Более того, искренний смех заразителен и значительно продлевает жизнь...