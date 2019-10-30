Гороскоп на 30 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 30 октября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 30.10.2019 - 3, 4 лунный день.

Луна в знаке зодиака 30.10.2019 - Луна в Стрельце.





Гороскоп на 30 октября 2019 Овен

Сегодняшний день прекрасно подходит для начала разработки новой рекламной кампании для вашей организации. Идеи, которые вы воплотите в жизнь, найдут отклик у ваших потенциальных покупателей, и принесут очень хорошие результаты. Вы сможете существенно поправить свои дела.





Отрицательный результат – тоже результат. Если у вас сегодня что-то не получилось, не стоит отчаиваться. Лучше найдите причины такой досадной неудачи и сделайте все возможное для того, чтобы подобное с вами больше никогда не повторилось. Или хотя бы повторилось нескоро.Всем известно, что слишком длинные выступления, сколь бы деловыми они ни были, могут принести только вред. Особенно, если вы распинаетесь перед теми, кто не слишком-то жаждет вас слушать. Будьте кратки, вам зачтется.Сегодняшний день вполне может стать одним из самых ярких за последние месяцы. Вы чувствуете уверенность в себе, поэтому вам будет особенно приятно провести этот день в шумном обществе ваших знакомых или просто приятных людей, с которыми вы совсем скоро познакомитесь.В этот день звезды не рекомендуют вам уделять слишком много внимания рабочим мелочам. Постарайтесь успеть завершить главные этапы вашей трудовой деятельности, и уже потом задумываться об оформлении, презентации и форме подачи. Было бы что подавать, а уж как – найдется.Сегодня ваше положение должно улучшиться, если оно еще не сделало этого. Сил прибавится, пара вопросов отпадет сама собой. Самое время начать какое-то дело, в успех которого вы верите.Сегодня вам море будет чуть выше колена, горы же - по плечо. Примерно такое же настроение будет овладевать каждым, кто окажется с вами рядом. Если не перейдете границы дозволенного, этот день будете вспоминать долго и с удовольствием.Если бы вы располагали достаточным количеством времени, сегодняшний день был бы отличным моментом для всестороннего обсуждения какой-либо крупногабаритной проблемы. Впрочем, захочется - найдется и время.Сегодняшний день вы проведете под впечатлением того, что видели, слышали, или читали накануне вечером. Это может достаточно неожиданным образом сказаться на характере вашей деятельности. Хорошо бы сие не повлекло негативных последствий.

Гороскоп на 30 октября 2019 Козерог

Сегодня звезды не рекомендуют вам проводить много времени в трудах. Даже если обстоятельства не дают расслабиться, перекуры все же стоит устраивать почаще. В конце концов, здоровье и душевное равновесие превыше всего: их ни за какие деньги не купишь.



Гороскоп на 30 октября 2019 Водолей

Сегодня вам будет очень тяжело собраться и сконцентрироваться на своей работе. Однако сегодняшний день грозит вам не совсем приятными последствиями, если вы так и не сумеете привести себя в чувство. Если всё-таки такое чудо свершится, внимательно проанализируйте список предложений чего-либо (неважно, чего именно, лишь бы предмет вас интересовал): найдете очень интересную возможность.



Гороскоп на 30 октября 2019 Рыбы

Сегодня вам стоит всерьез задуматься о том, насколько вам подходит ваша работа, насколько она удовлетворяет вашим моральным, физическим и денежным способностям и потребностям. Может быть, пришла пора подыскать ей надежную замену – и начать заниматься этим стоит уже сейчас?