Любовный гороскоп на сегодня 31 октября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 31 октября 2019 Овен

Сегодня вашему любимому человеку будет светло и радостно от самого факта вашего существования на этой маленькой голубой планете, поэтому от вас будет требоваться лишь не заставить его об этом пожалеть, а это, как вы понимаете, совсем не сложно, и даже в чем-то приятно.





Любовный гороскоп на 31 октября 2019 Телец

Сегодня вы поймете, что вы с вашим любимым человеком – единое целое, которое нельзя разделить, даже если очень постараться. Только вот стараться всё же не стоит, иначе неожиданно может и получиться – разные чудеса в мире происходят. Такое вам, пожалуй, будет ни к чему.





Сегодня вас с трудом можно будет назвать спокойным человеком. Наверное, даже вовсе нельзя будет. Больше всех от ваших нервов пострадает ваш любимый человек, поскольку все шишки посыплются именно на его ни в чем не повинную голову. Подумайте о том, что ему будет больно.Сегодня вашему любимому человеку будет непросто выбрать между вами и своим другом. Впрочем, в ваших интересах, чтобы выбор его был искренним и честным в первую очередь перед ним самим, поэтому постарайтесь на него не давить: пусть сам решит, что ему интереснее.Берегите себя. Сегодня эти два слова – главное правило вашего дня. Ваш любимый человек может вам помочь в этом благородном занятии, но лучше для него – просто отойти и не мешать. Сегодня не стоит рисковать со всякими самопожертвованиями и подвигами во имя чьего-то счастья. Разве что во имя своего.Лучшим семейным развлечением сегодня будет какая-нибудь настольная игра. Если у вас нет "Монополии", а в преферанс вы играть не обучены, можете пособирать пазл. Тоже очень увлекательно. К тому же особа, наклонившаяся, чтобы найти под диваном потерянные кусочки картинки, выглядит так эротично... Возможно не менее интересное продолжение вечера.Сегодня вы нечаянно узнаете, какого мнения о вас ваш любимый человек, что он думает на самом деле о вашей личности и ваших с ним отношениях. Полученные сведения стоит тщательнейшим образом проанализировать. И если они хорошие - не расслабляться и не зазнаваться. А если плохие - что ж, исправить что-то вам по силам.Догнать и перегнать! В этот день вам захочется доказать вашим друзьям и подругам, что ваш роман с вашим любимым человеком - самый что ни на есть образцовый, а сам любимый человек - идеал во плоти, и все вам должны начать завидовать прямо сейчас. Попробуйте, а вдруг получится? Главное, чтобы ваша половинка была не против.Сегодня вам очень захочется рассказать о своих проблемах представителю противоположного пола. Что ж, проблем с поисками собеседника у вас не будет: он найдется довольно быстро и более чем удачно. Но не побоитесь ли вы делиться с ним самым сокровенным, что у вас есть?..

Любовный гороскоп на 31 октября 2019 Козерог

Сегодня вам следует быть осторожным в выборе слов и выражений. В противном случае, ваша половинка вас может не так понять, сделать ложные выводы из ваших действий и, соответственно, обидеться на вас надолго, если не навсегда. Побудьте немного параноиком.



Любовный гороскоп на 31 октября 2019 Водолей

Сегодня вам очень захочется уйти от мира, спрятаться от людей и сделать всё возможное для того, чтобы вас забыли как можно скорее. Впрочем, всё это вызвано только недостатком любви по отношению к вам со стороны вашего любимого человека. Одно тёплое слово - и всё встанет на свои места.



Любовный гороскоп на 31 октября 2019 Рыбы

Сегодня вам почему-то захочется сравнить своего любимого человека с половинками ваших друзей. Вполне вероятно, выводы будут неутешительными, и вы всерьез задумаетесь, о правильности сделанного выбора. Если решите, что выбор неправильный, постарайтесь четко сформулировать почему именно. Может, вам не нужно менять человека, а достаточно будет лишь изменить в нем какое-то качество?