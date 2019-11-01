Любовный гороскоп на сегодня 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 1 ноября 2019 Овен

От вас могут потребовать серьезной жертвы. Возможно, вы готовы на этот шаг и уже совершенно решились сделать его — постойте. Вы в самом деле уверены, что игра стоит свеч?





Любовный гороскоп на 1 ноября 2019 Телец

Вы и ваши отношения очень изменились за то время, что они существуют. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы решить: в худшую или лучшую сторону произошло сиё изменение. И если в худшую, то почему и что можно сделать для того, чтобы все исправить, наладить, починить?





Сегодня вам будет довольно грустно узнавать некоторые факты из жизни вашего любимого человека. Однако знание их поможет вам лучше и правильнее оценить его настоящее и ваше совместное будущее, а также вероятность благоприятного исхода происходящих сейчас событий.Сегодня вашему любимому человеку очень захочется привлечь к вам свое внимание любыми способами. И хорошо если таким способом окажется вкусная еда, починенный шкафчик или ласковый поцелуй. А то ведь можно натолкнуться и на скандалы с истериками и претензиями...Ваша задача на сегодня – распланировать вашу совместную жизнь на месяц вперед. Указать точную дату, когда вашему любимому человеку следует любить вас еще сильнее, трудновато, а вот решить, когда вы вместе пойдете в театр, кино или на выставку – вполне вам по силам. Только запишите все, иначе забудете!Сегодня вам будет тепло оттого, что вы будете точно знать: для кого-то радость хотя бы то, что вы просто существуете на этой планете и изредка улыбаетесь ему. Постарайтесь делать это чаще – и чья-то жизнь станет еще более счастливой. А может быть, пришла пора уже и поздороваться?..Сегодня вам вряд ли удастся провести день наедине друг с другом и с вашей любовью. Друзья, родственники, дети, внуки - кажется, все специально сговорились препятствовать вашему романтическому уединению. Радуйтесь, что в этом мире так много людей, которым вы нужны, и отложите вечер на двоих на другой раз.День будет самый обыкновенный. Один из тысячи одинаковых дней. Поэтому заранее приготовьтесь к тому, что ничего интересного на сегодня не намечается: меньше разочарований будет к вечеру и меньше раздражения выплеснется на вашу половинку. Она же не виновата в том, что вам скучно.Сегодня вы поймете, что ситуация, аналогичная той, что сложилась между вами и вашим любимым человеком, уже некогда с вами происходила. Осталось только вспомнить, как вы повели себя тогда, понять, как не надо делать, и придумать какое-то новое решение все той же проблемы.

Любовный гороскоп на 1 ноября 2019 Козерог

Сегодня вам покажется, что темп вашей жизни значительно ускорился, и вот-вот вам перестанет хватать 24 часов для того, чтобы все успеть. А это значит, что вашему любимому человеку будет отныне уделяться куда меньше времени, внимания и сил, что не есть хорошо. Может быть, стоит чем-то пожертвовать во имя любви?



Любовный гороскоп на 1 ноября 2019 Водолей

Ждите сегодня от вашего любимого человека какого-либо сюрприза. Скорее всего, дождетесь. И по всей вероятности, весьма приятного, теплого и радостного. Поэтому с утра приготовьте вашу самую лучезарную и благодарную улыбку - она будет весьма кстати!



Любовный гороскоп на 1 ноября 2019 Рыбы

Сегодня вы будете очарованы тем миром, который вам представит ваш любимый человек. Он покажется вам настолько правильным, гармоничным и уютным, что вам захочется остаться в нем навсегда. Впрочем, прежде чем принимать такие радикальные решения, задумайтесь: реальность и рекламная кампания часто различаются, причем существенно.