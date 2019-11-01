Гороскоп на 1 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 1 ноября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 01.11.2019 - 5, 6 лунный день.

Луна в знаке зодиака 01.11.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 1 ноября 2019 Овен

Встретьте этот день разговором по душам с вашим коллегой или даже начальником: беседа наверняка удастся на славу и поможет вам продвинуться еще немного вверх по карьерной лестнице. Однако заговариваться все же не стоит – будьте бдительны и аккуратны.





Сегодня ваша предательская неуверенность в себе может нарушить ваши планы. Чтобы не быть скованным по рукам и ногам, лучше разберитесь, в чём причина такого отношения к самому себе. Возьмите тайм-аут, покопайтесь в своих мыслях.Если уж вы недавно и взошли решительной поступью на несколько вершин, то теперь вы почему-то начинаете замедлять ход и сомневаться на каждом шагу. Не оглядывайтесь по сторонам, не обращайте внимания на то, о чем шепчутся ваши коллеги в кулуарах: у вас есть цель, смотрите только на неё.Вы сегодня вполне можете стать вдохновителем всевозможных изменений. Будьте осмотрительны, излагая очередную блистательную идею, слишком велика вероятность, что ее воплотят в жизнь без вашего ведома.Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.Сегодня настало время продемонстрировать всем вокруг, что свою должность вы получили не за красивые глаза. Непредвиденные жизненные повороты не должны выкинуть вас на обочину, но, наоборот, заставить сильнее вцепиться в седло. Не позволяйте никому вас обойти, лучше сами станьте победителем.Денек обещает быть напряженным, но событиями небогатым. Похоже, вы проведете его в томительном ожидании чьего-то крайне важного для вас решения. Желаем удачи!Хороший день для новых начинаний. Если нет возможности сменить место работы, смените обстановку. Например, переставьте местами рабочий стол и шкаф. Попробуйте дойти до офиса непривычной дорогой, или хотя бы смените фон обоев рабочего стола на мониторе – мелочь, а приятно!

Гороскоп на 1 ноября 2019 Козерог

Сегодня вам придется целый день заниматься совершенно бесполезными, на ваш взгляд, делами. Например, систематизировать важные бумаги, которые лишь замедляют процесс зарабатывания денег или же перекладывать какие-то продукты труда вашей фирмы с места на место.



Гороскоп на 1 ноября 2019 Водолей

Сегодня вам не стоит долго размышлять над судьбами мира и над менее глобальными проблемами современности тоже. Вряд ли эти размышления окончатся чем-либо помимо головной боли. Успехов в бизнесе они вам точно не принесут, а что вам помимо них на данный момент нужно?



Гороскоп на 1 ноября 2019 Рыбы

Сегодня удача на вашей стороне! Поэтому не вздумайте упускать свой шанс добиться на профессиональном поприще того, о чем вы мечтали вот уже столько времени. Ситуация складывается таким образом, что у вас есть все возможности для увеличения своего заработка, причем значительного увеличения!