Любовный гороскоп на сегодня 2 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 2 ноября 2019 Овен

В этот день между вами и вашим любимым человеком может состояться весьма серьезный разговор, который заставит сделать и вас, и его довольно серьёзные выводы о вашем совместном прошлом, настоящем и будущем. Их можно даже записать: они вам обязательно еще пригодятся.





Любовный гороскоп на 2 ноября 2019 Телец

Сегодня ваш любимый человек будет способен на любое безумство во имя любви, поэтому вы активно можете этим пользоваться в своих корыстных целях. Впрочем. в рамках приличного и доступного. Звезду с неба вам вряд ли достанут, разве что вы снарядите его в специальную экспедицию с этой целью.





Сегодня звезды советуют вам поиграть в улитку или черепаху, спрятаться в свой панцирь и не вылезать из него ни под каким предлогом. Вы сегодня слишком нежны и ранимы для того, чтобы подставлять свое тело и, главное, душу под удары. А их может нанести кто угодно, и ваш любимый человек в первую очередь.Сегодняшний день может принести неплохую педагогическую практику. Уж очень он будет благоприятен для передачи знаний подрастающему поколению. Особенно - для обучения детей иностранным языкам. Только не переусердствуйте, не стоит впихивать в их головы сразу все, что знаете сами, иначе вы рискуете потерять с ними взаимопонимание.Сегодня вам с вашим любимым человеком будет не столько о чем поговорить друг с другом, сколько о чем друг с другом помолчать. Это дает возможность поговорить вашим глазам, вашим рукам, вашим душам. Посидите сегодня вдвоем в тишине хотя бы несколько минут кряду – почувствуете настоящее умиротворение.Скучно вам сегодня не будет точно! Это звезды гарантируют. Ваша вторая половинка устроит вам такую веселую жизнь, что вы возжелаете пощады и спокойствия. И будет ваше желание исполнено, но, увы, не сегодня. Придется наслаждаться бешеным ритмом этого дня. Больше-то ничего и не остается...Увы, как бы трудно вам сегодня ни было, вам целый день предстоит быть бодрым и веселым, улыбаться и радовать других. Вашим родным и близким не обойтись без вашей поддержки, а уж вашему любимому человеку - и подавно. Слабым вы можете себе позволить быть потом, наедине с собой, когда этого никто не увидит.Сегодня вашему любимому человеку будет очень трудно за что-то вас простить или что-то простить вам. Ему будет казаться, что такой человек как вы не могли допустить такую досадную и непозволительную ошибку. Что ж, вы можете гордиться: вы создали себе замечательный имидж.Сегодня вы поймете, что несколько безответственно относитесь к вашей личной жизни, и даже захотите что-то в этом изменить. Однако вряд ли изменения пойдут вам на пользу, если вы не обсудите это предварительно с вашим любимым человеком. Спросите у него совета – лишним не будет!

Любовный гороскоп на 2 ноября 2019 Козерог

Сегодня вам будет всё равно, что подумает широкая общественность о вас и о вашем любимом человеке. Что бы она ни подумала, главным для вас будет ваше и его счастье, а остальное по сравнению с этим окажется такой ерундой, что о ней и думать не захочется.



Любовный гороскоп на 2 ноября 2019 Водолей

Что бы ни произошло сегодня между вами, оно лишь ещё больше сблизит вас. Именно о такой паре, как вы в этот день, дамы в Загсах говорят «И в горе, и в радости берегите друг друга». Вот вы сегодня и бережёте. Причем искренне, от всей души и с превеликим удовольствием.



Любовный гороскоп на 2 ноября 2019 Рыбы

Выезд на природу в окружении многочисленных домочадцев сегодня не принесёт желанного отдыха. Транспорт (как общественный, так и личный) будет капризничать изо всех сил, а погода окажется категорически несогласной со своим собственным прогнозом.