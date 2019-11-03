Любовный гороскоп на сегодня 3 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Любовный гороскоп на 3 ноября 2019 Овен

В этот день вы будете ранимы и обидчивы, что будет выводить вашего любимого человека из себя. Поэтому постарайтесь сократить общение с ним до минимума, особенно если у вас не всегда получается скрывать свои чувства. Завтра вы поймете, что зря обижались на многие фразы и намеки, но может оказаться слишком поздно.





Любовный гороскоп на 3 ноября 2019 Телец

Ваша половинка приготовила вам сюрприз, причем, кажется, не очень приятный. Это, конечно, не повод устраивать соревнование по киданию тарелок в движущуюся цель, но разобраться в происходящем все же стоит. Это позволит вашим отношениям перейти на новый уровень.





То, что казалось незыблемым и само собой разумеющимся, вдруг стало похожим на шатающийся мостик над бездной. То ли сломается, то ли перевернется. И вам ничего не сделать для того, чтобы привести систему в стабильное состояние. Попытайтесь удержаться на весу. Завтра будет лучше.Сегодня вы, вероятно, захотите разорваться на две части. У вас есть постоянный партнёр, однако на улице или в магазине вы можете увидеть того, кто не оставит вас равнодушным. Неожиданно может вспыхнуть чувство сильной влюблённости. Наш совет - выкиньте это из головы. Ваш партнёр подходит вам как нельзя лучше.Вы сегодня будете настолько убедительны, что сопротивляться вашей воле будет решительно невозможно. Ваша задача — найти своей воле достойное применение — вы же не хотите просто прослыть самодуром, не так ли?Сегодняшний день как никогда ярко покажет вам, что представляет из себя ваш любимый человек. Пройдет ли он проверку на экстремальные ситуации – или же ему будет трудно держаться на плаву и быть на высоте? Именно после этого дня вы сможете сделать правильные выводы.Подходящий день для того, чтобы начать те или иные отношения. Возможно, у вас давно был на примете некий очень привлекательный представитель противоположного пола. Пришла пора сделать навстречу ему первый шаг и верить в то, что он не примет вашу искреннюю улыбку за плотоядный оскалСегодня в ваших отношениях вскроется некий старый гнойник. Это будет неприятно и даже больно, однако просто необходимо для здорового продолжения жизни вашего тандема. Надо стиснуть зубы, сжать кулаки и потерпеть. И тогда уже завтра все будет гораздо лучше, чем сегодня.Будьте сегодня амбициозны и настойчивы. Только эти качества помогут вам наладить вашу личную жизнь и отношения с вашим любимым человеком. Или не испортить их окончательно. Поставьте перед собой цель – и начинайте её добиваться прямо в этот день. У вас должно получиться!

Любовный гороскоп на 3 ноября 2019 Козерог

Да, в этот день вам будет лень выполнять некоторые любовные обязательства, которые с самого начала существования вашего тандема являются вашими и только вашими. Однако есть подозрение, что ваша половинка неправильно истолкует такое ваше нежелание. Взаимонепонимание вам сейчас ни к чему, поэтому с ленью придется бороться…



Любовный гороскоп на 3 ноября 2019 Водолей

В этот день вашему любимому человеку очень захочется подольше находиться с вами рядом. Постарайтесь пойти ему навстречу в этом его желании, отменив по возможности не самые неотложные дела и приготовив для него самую приятную и нежную из всех ваших улыбок.



Любовный гороскоп на 3 ноября 2019 Рыбы

Вы читаете вашу половинку как открытую книгу. Вы заранее знаете, как она отреагирует на то или иное ваше заявление. Вы чувствуете, что вам становится скучно. Попробуйте посмотреть на это с другой стороны! Ваш любимый человек не готовит вам неприятных сюрпризов, с ним надёжно и стабильно. А разве это не счастье?