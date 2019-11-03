Гороскоп на 3 ноября 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 26 ноября 2019 года в 18:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 12 ноября в 16:34.

Фаза Луны 3 ноября 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 3.11.2019 - 7, 8 лунный день.

Луна в знаке зодиака 3.11.2019 - Луна в Козероге.





Гороскоп на 3 ноября 2019 Овен

Последним, о чем вы сегодня подумаете, будут вопросы, связанные с правилами поведения. Однако тут тоже неплохо бы знать меру, Приличия не должны мешать, но полное их игнорирование может привести к лишним проблемам.





Сегодня вам предстоит сделать непростой выбор, который коренным образом изменит ваше отношение к вашей профессиональной деятельности или месту работы. Впрочем, возможно, уже завтра оно изменится в обратном направлении и столь же стремительно, но об этом вам пока никто не сообщал.Ваша обычная общительность в сегодняшний день просто будет бить все рекорды. Вы станете настоящим оратором, который способен заставить всех поверить в свои речи. В деловой сфере вам не будет сегодня равных, вы сможете договориться с кем угодно и о чем угодно!День, по-видимому, будет связан с многочисленными поездками. И лучше бы вам от этого не отлынивать - если вы умудритесь провести его, не сходя с места, многие возможности окажутся для вас потеряны.Как бы вам ни претили споры и конфликты, но сегодня велик риск быть втянутым, пусть и не в качестве представителя одной из сторон, в дебаты между коллегами. Вот где пригодится ваш талант дипломата. Вы сумеете, таким образом, всё уладить, что все останутся довольны, и вы в том числе.Ваше материальное положение может значительно улучшиться благодаря помощи других. Но не забывайте о благодарности! И не стоит злоупотреблять мелкими тратами, исходя из тех соображений, что это пустяки. Их количество может оказаться настолько большим, что ваше финансовое положение пострадает.Удачный день для введения инноваций. Придумывать самому необязательно, можно обратиться к умной литературе и знающим людям. Действуйте решительно — сейчас препятствий будет куда меньше, чем завтра!Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только, отказаться от них более-менее вежливо.Будьте готовы к авралу, он вполне может случится. Сегодня велика вероятность того, что вам придется задержаться на работе, причем надолго. Жаловаться же на тяготы жизни будет некому.

Гороскоп на 3 ноября 2019 Козерог

Сегодня все будет не таким, как кажется. Если вы будете пребывать в уверенности, что понимаете ситуацию и даже можете предсказать чьи-то действия, это можно считать вернейшим признаком того, что вам ничего на самом деле не известно.



Гороскоп на 3 ноября 2019 Водолей

Сегодня на чашу весов могут лечь ваши отношения с кем-то. Просчитайте все варианты. То, что сегодня кажется хорошей идеей, требующей минимальных жертв, может привести вас на грань отчаяния в будущем.



Гороскоп на 3 ноября 2019 Рыбы

Постарайтесь сегодня следить за тем, чтобы действия окружающих вас людей больше основывались на реальных знаниях, а не на труднодоказуемых предположениях.